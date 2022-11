Handball-Regionalliga : TVK geht als Favorit ins Derby gegen Neuss

Publikumsmagnet: Bei seiner Rückkehr in die Hammfeldhalle würde der seit Saisonbeginn in Korschenbroich tätige Trainer Gilbert Lansen (M.) den Neusser HV gerne deutlich schlagen. Foto: Sven Frank

Rhein-Kreis Die Handballer aus Korschenbroich kommen mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge in die Hammfeldhalle. Der Neusser HV ist Tabellenletzter.

Von Alyssa Pannwitz

Es ist mal wieder so weit – darauf haben viele Fans gewartet: Am Samstagabend (Anpfiff 18.30 Uhr, Hammfeldhalle) steigt in der Handball-Regionalliga Nordrhein das Kreisderby zwischen dem Neusser HV und dem TV Korschenbroich. Die momentane Situation betrachtend, liegen allerdings Welten zwischen den beiden Mannschaften: Die Hausherren zieren mit 2:16-Punkten das Tabellenende und die Gäste kommen mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge an den Rhein.

Jedoch: Lokalderbys haben ihre eigenen Gesetze – eine zwar viel bemühte, in der vergangenen Spielzeit aber zutreffende Phrase. Die Korschenbroicher waren in der Saison 2021/2022 jeweils als der große Favorit ins Rennen gegangen. Im ersten Aufeinandertreffen erzielte Dustin Franz in letzter Sekunde den Siegtreffer zum 33:32 für den TVK und im Rückspiel hatte der NHV am Ende nur das Nachsehen, weil Felix Barwitzki in letzter Minute Korschenbroich mit 24:23 auf die Siegerstraße brachte.

Info Wechselspiele gehören zum Standardprogramm Vom TVK zum NHV Aufseiten des Neusser HV gibt es gleich fünf Spieler, die bereits beim TV Korschenbroich aktiv waren: Vor Saisonbeginn wechselten Justin Kauwetter und Dustin Franz die Trikots. Diesen Schritt gingen zuvor schon Tim Dicks, Antoine Baup und Lukas Menze. Vom NHV zum TVK Neben Trainer Gilbert Lansen wechselten Til Klause und Henrik Ingenpaß zu dieser Spielzeit von Neuss nach Korschenbroich. Oliver Brakelmann war in seiner Jugendzeit beim NHV aktiv.

„Ein Derby ist immer etwas Besonderes, wir freuen uns schon seit Saisonbeginn auf dieses Spiel“, sagt der Neusser Trainer Josip Jurisic und fügt kämpferisch hinzu: „Natürlich ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften riesengroß, aber das macht uns nichts aus. Wir werden eben mit noch mehr Emotionen und Entschlossenheit an diese Aufgabe herangehen als in den letzten Spielen. Es wird sehr schwer für uns werden, aber es ist nicht unmöglich, etwas mitzunehmen, schließlich haben wir ja überhaupt nichts zu verlieren. Wenn wir die Abwehrleistung aus den letzten Wochen wiederholen können und es zusätzlich schaffen, unsere Fehler zu minimieren, dann haben wir eine Chance.“

Verzichten muss der 50-Jährige dabei allerdings neben Daniel Zwarg auch noch auf Aaron Rothkopf, der sich in der vergangenen Woche beim 24:27 in Remscheid eine Knieverletzung zugezogen hatte. Er kann zwar wieder ganz normal laufen, aber schnelle Bewegungen sind noch nicht möglich. Dafür ist der abschlussstarke Tim Dicks nach einer komplett beschwerdefreien Trainingswoche wieder fit.

„Natürlich ist das kein normales Spiel“, bestätigt der Korschenbroicher Coach Gilbert Lansen. „Erstens ist es ein Derby und zweitens war ich letztes Jahr noch Trainer in Neuss.“ Viele Spieler aus beiden Teams sind miteinander befreundet. Sie studieren gemeinsam oder arbeiten als Werksstudenten zusammen, darüber hinaus gibt es ein ständiges Hin und Her zwischen den Mannschaften (siehe Infokasten). Lansen: „Um im Derby bestehen zu können, muss einfach alles passen – angefangen bei den Torhütern, über die Abwehr bis hin zum Angriff. Das haben wir in den letzten Wochen gut auf die Platte gebracht. In der alten Heimat würde ich natürlich sehr gerne gewinnen, noch schöner wäre ein hoher Sieg. Wenn wir unsere Stärken einbringen können, haben wir sicherlich gute Siegchancen.“