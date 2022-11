49. Erftlauf der DJK Novesia : Generalprobe fürs Jubiläum im nächsten Jahr

Neuss Start in die Winterlaufsaison: Der Erftlauf der DJK Novesia am Samstag auf der Ludwig-Wolker-Anlage findet bereits zum 49. Mal statt.

Wie immer hat für das eingespielte Orga-Team ein reibungsloser Ablauf oberste Priorität: „Der Traditionslauf steht bei uns immer an oberster Stelle, auch wenn wir dieses Jahr einen ziemlich vollen Veranstaltungskalender hatten“, sagt Abteilungsleiter Henri Käsbach. „Es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß, in die glücklichen Gesichter hinter der Ziellinie zu schauen.“ Das geht natürlich nicht ohne fleißige Helfer. Diese sind schon am Freitag unterwegs, um die Strecken rund um die Ludwig-Wolker-Anlage zu markieren, Start und Zieleinlauf „abzuflattern“ sowie Zelte und Pavillons aufzubauen. Los geht es am Samstag etwas später als in den Vorjahren: Um 11.30 Uhr starten die Bambini auf ihre 400 Meter Runde. Im Anschluss folgen die Läufe der Schülerinnen und Schüler, der Fünf-Kilometer-Lauf – diesen startet Bürgermeister Reiner Breuer höchstpersönlich – und abschließend der Lauf über 15 Kilometer. Zielschluss ist um 15.45 Uhr. Die altbekannten Strecken bleiben bestehen, auch sonst ändert sich nichts Grundlegend. Alle Bambini bekommen im Ziel eine Medaille, Urkunden liegen am Infostand aus. Bei allen anderen Läufen werden die drei Erstplatzierten geehrt, alle weiteren Teilnehmenden können sich ihre Urkunden auf der Webseite herunterladen und ausdrucken.