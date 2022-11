Tischtennis : Nur ein Punkt für den TTC Grevenbroich

Ken-Julian Oberließen vom TTC Grevenbroich. Foto: Rust

Rhein-Kreis Die Tischtennisspieler des TTC waren in de NRW-Liga Favorit gegen Netphen, einen Sieg gab es aber nicht. Holzbüttgens Männer müssen sich weiter gedulden.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf gingen die Tischtennisspieler des TTC BW Grevenbroich in der NRW-Liga als Favorit in die Partie bei der TTG Netphen. Immerhin hatten die Schloss-Städter mit 6:2 Punkten einen glänzenden Saisonstart hingelegt, während Netphen eine Zeit lang sogar das Schlusslicht der Liga war. Am Ende reichte es aber nur zu einem 8:8-Unentschieden.

Und ein Blick auf das Satzverhältnis (32:29 für Netphen) zeigt, dass die Blau-Weißen damit noch gut bedient waren. Dennoch war BW-Kapitän Janos Pigerl nicht zufrieden, da sein Team zwischenzeitlich mit 8:5 in Führung lag: „Auch wenn das Remis am Ende wohl in Ordnung geht, ist es nach dem Spielverlauf für uns eher ein verlorener Punkt. Bis 8:5 lief es insgesamt sehr gut, aber wir haben es leider versäumt, den Sack zuzumachen.“ Ein Knackpunkt waren die Doppel. Da gelang den Grevenbroichern in vier gespielten Partien nur ein Sieg (Holz/Stoll gegen Stötzel/Buschhaus). Im Einzel überragte Heinrich Walter bei den Blau-Weißen mit zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz gegen Martin Biolek (12:10 im Entscheidungssatz) und Kevin Eggers (3:1), was auch Pigerl zu einem Sonderlob brachte: „Er hat wirklich überragend gespielt.“ Für die weiteren BW-Punkte sorgten Ken Julian Oberließen (2), René Holz (1), Valerian Stoll (1) und Max Reinartz (1). Für Pigerl war der Punktverlust am Ende aber auch kein Beinbruch: „Nichtsdestotrotz stehen wir mit 7:3 Punkten weiterhin gut da.“

Davon ist Oberliga-Absteiger und Ligakonkurrent DJK Holzbüttgen weit entfernt. Die Kaarster stehen sieglos am Tabellenende und drohen, durchgereicht zu werden. Beim Tabellendritten TV Refrath gab es am Samstag bereits die fünfte Niederlage (5:9) in dieser Saison. Die Leistungen in den beiden vergangenen Partien gegen zwei Spitzenteams der Liga lassen allerdings auf Besserung hoffen: „Wir haben richtig gut dagegengehalten und hätten uns gerne mit einem Punkt belohnt. Der Sieg für Refrath geht aber natürlich trotzdem völlig in Ordnung“, sagt DJK-Kapitän Alexander Diekmann. Nach drei verlorenen Doppeln wurden die fünf Zähler allesamt im Einzel geholt. Starke Leistungen zeigten Jonas Weitz und David Kümpel mit vier Siegen im Spitzenpaarkreuz. Den fünften Punkt holte Alexander Diekmann. Mit nunmehr 1:11 Punkten bleiben die Kaarster das Schlusslicht der Liga.