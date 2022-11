Leichtathletik : TSV-Aktive überzeugen bei LVN-Crossmeisterschaft

Maxima Majer stellte ihre gute Form eindrucksvoll unter Beweis: Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Bei den LVN-Crossmeisterschaften in Neunkirchen-Seelscheid holt der TSV Bayer Dormagen dank Maxima Majer und Daniel Güsgen zwei Medaillen

(cst) Die Talente des TSV Bayer Dormagen haben bei den Crossmeisterschaften des Leichtathletikverbandes Nordrhein (LVN) in Neunkirchen-Seelscheid gute Ergebnisse erlaufen können. Schlussendlich liefen die Schützlinge von Trainer Wilhelm Jungbluth zweimal auf das Siegerpodest. So bestätigte U18-Athletin Maxima Majer ihre starke Form von der Generalprobe in Leverkusen und erreichte im Lauf über 3300 Meter hinter Siegerin Finia Kretschmann von der Troisdorfer LG in einer Zeit von 12:12 Minuten den zweiten Platz.

Auch Daniel Güsgen gelang der Sprung auf das Treppchen in der Altersklasse U16 über 1900 Meter. Nach einem verhaltenen Start arbeitete er sich mit fortlaufender Renndauer immer weiter nach vorne. Mit einem tollen Endspurt lief Güsgen noch auf den dritten Platz in einer Zeit von 6:17 Minuten. Darüber hinaus kam Claas Riekenbrauk über die gleiche Distanz in der M14-Klasse in 6:42 Minuten auf Rang sechs. Durch den 16. Platz von Nils Mondrochs im selben Rennen, belegten Güsgen, Riekenbrauk und Mondroch durch die Zusammenfassung von M14 und M15 in der Teamwertung am Ende Platz fünf. Im Rahmenprogramm der LVN-Meisterschaften überzeugten auch die jüngeren Aktiven des TSV Bayer. Dabei holte Lena Hartstein in der W12 über 1400 Meter mit einem souveränen ersten Platz. Sydney von Zons schaffte in der M12 trotz eines umgeknickten Fußes über 1300 Meter Platz vier.