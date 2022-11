Korschenbroich ist erste Kommune : 40 „Präventive Hausbesuche“ bei Senioren durch Modellprojekt

Kreisdirektor Dirk Brügge stellte erste Ergebnisse zu dem Modellprojekt in Korschenbroich vor. Foto: A. Baum/Rhein-Kreis Neuss

Korschenbroich „Präventive Hausbesuche“ lautet das Modellprojekt im Rhein-Kreis Neuss, das auf Antrag von SPD und Grünen entstanden ist. Korschenbroich ist für das Modellprojekt ausgewählt worden. Ein erstes Fazit zog Kreisdirektor Dirk Brügge im Ausschuss.

Wenn Kreisdirektor Dirk Brügge den Sozialausschuss der Stadt besucht, ist manches anders. Dann wird auch mitten in die Tagesordnung ein nicht-öffentlicher Punkt eingeschoben und die Öffentlichkeit vor die Tür gebeten, während Brügge im Ratssaal den Bericht der Heimaufsicht – heute WTG-Behörde genannt – zu den Senioren- und Pflegeeinrichtungen vorstellt.

„Kreis und Stadt haben gemeinsam 4070 Bürger über 75 Jahren angeschrieben“, erklärte Brügge. Die Adressaten erhielten Info-Material zu den Senioreneinrichtungen und Angeboten in der Stadt. Zudem enthielten die Schreiben einen Kontaktbogen mit konkreten Themen, zu denen eine Beratung erfolgen könnte. Außerdem gab es das Angebot eines Hausbesuchs durch die Seniorenberatung der Diakonie.

Insgesamt 199 Personen aus 160 Haushalten meldeten sich zurück. „30 Haushalte wünschten keine Beratung“, so Brügge. Dabei handelte es sich meist um jene mit Partner. Bei einigen wurde eine spätere Kontaktaufnahme vereinbart.

„Die anderen wünschen meist ein persönliches Gespräch und die Beratungen werden dankbar angenommen“, sagte Brügge. Bis zum 11. November gab es 40 Hausbesuche und fünf telefonische Beratungen. Dabei stellte sich heraus, dass viele Menschen nur unzureichend über ihnen zustehende Leistungen informiert sind. „Das ist Anlass für eine bessere Vermarktung der bestehenden Seniorenberatungsstrukturen im nächsten Jahr“, so das Fazit von Brügge. Und was die Verwaltung auch erkannt habe: „Wir müssen die Schreiben einfacher formulieren, das war zu sehr Verwaltungsdeutsch“, erklärte Brügge und fügte hinzu: „Wir werden überlegen, ob und in welchem Rhythmus wir erneut anschreiben.“