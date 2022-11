Säbelfechten : Weiter auf dem Weg an die Spitze

Erfolgreicher Saisonstart: Das Weltcup-Turnier in Algier schlossen die deutschen Säbelfechter Frederic Kindler, Raoul Bonah, Lorenz Kempf und Matyas Szabo (v.l.) auf dem dritten Platz ab. Foto: @PHOTOPAVIA

Dormagen Beim ersten Weltcup der neuen Saison in Algerien haben sich die Säbelfechter vom Höhenberg Rang drei gesichert. Der Dormagener Routinier Matyas Szabo ist im Einzelwettbewerb als Achter bester deutscher Starter. Damen auf Platz elf.

Die Aktiven vom Höhenberg machen im Spätherbst einfach da weiter, wo sie bei den Weltmeisterschaften im Sommer aufgehört hatten. Zwar war in Kairo erwartungsgemäß (noch) keine Medaille herausgesprungen, aber die Perspektive stimmte. Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris hatten sich die am Bundesstützpunkt in Dormagen ausgebildeten Säbelteams eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet: Die von Vilmos Szabo trainierten Herren verpassten als Vierte nur knapp das Treppchen, die Damen mit Bundestrainer Dan Costache an der Planche stürmten von Platz 15 der Setzliste auf Rang fünf und überraschten dabei im Achtelfinale mit einem 45:26-Sieg gegen den Olympia-Dritten Korea.

Ins erste Weltcup-Turnier der Saison startete die deutsche Mannschaft auf dem Weg zu Bronze mit Matyas Szabo, Lorenz Kempf, Raoul Bonah (alle TSV Bayer Dormagen) und Frederic Kindler (TSG Eislingen) unter der Leitung von Bundestrainer Vilmos Szabo nach einem Freilos im 32er-Tableau mit einem 45:25-Erfolg über Georgien in die K.o.-Runde. Im Viertelfinale lieferten sich die Deutschen ein packenes Duell mit den Boys aus den USA und gewannen hauchdünn mit 45:44. Im Halbfinale verlor der Ex-Weltmeister im Anschluss mit 42:45 gegen den Iran. Das Gefecht um Bronze gegen die starken Franzosen entschieden Szabo & Co. dann aber wieder für sich. Mit 45:43 sicherten sie sich einen Platz auf dem Podest und gaben damit auch ihrem kritischen Trainer ein gutes Gefühl. Vilmos Szabo fasste gewohnt nüchtern zusammen: „Mit dem Ergebnis bin ich insgesamt zufrieden. Wir haben noch einige Schwierigkeiten gehabt, gegen die iranischen Fechter lange geführt und dann verloren. Das Gefecht gegen Frankreich haben wir nach Rückstand drehen können und mit dem dritten Platz einen guten Saisoneinstieg hingelegt.“

Info 1. Weltcup Säbelfechten in Algier/Algerien HERREN Einzel 1. Sandro Basadse (Georgien); 2. Luigi Samele (Italien); 3. Ziad Elsissy (Ägypten), Bolade Apithy (Frankreich); 8. Matyas Szabo (Dormagen), 13. Frederic Kindler (Eislingen), 22. Raoul Bonah, 45. Lorenz Kempf, 75. Leon Schlaffer (alle Dormagen) Mannschaft 1. Südkorea, 2. Iran, 3. Deutschland, 4. Frankreich. Halbfinale: Südkorea - Frankreich 45:19; Iran - Deutschland 45:42; um Platz 3: Deutschland - Frankreich 45:43; Finale: Südkorea - Iran 45:34 FRAUEN Einzel: 1. Lucia Martin-Portugues (Spanien); 2. Michela Battiston (Italien); 3. Sara Balzer (Frankreich), Theodora Gkountoura (Griechenland), 57. Lisa Gette (Künzelsau), 72. Julika Funke (Künzelsau), 97. Lea Krüger (Dormagen), nicht angetreten: Larissa Eifler (beide Dormagen) Mannschaft: 1. Frankreich, 2. Italien, 3. Südkorea, 4. Spanien, 11. Deutschland; Finale: Frankreich - Italien 45:44

Im Einzel hatte sich zuvor vor allem Matyas Szabo ausgezeichnet. Der 31-jährige hatte in der Vorbereitung zwar einige Turniere ausgelassen, um sein Studium abschließen zu können, präsentierte sich in Algier aber auf Anhieb in guter Form. Er scheiterte erst im Viertelfinale denkbar knapp mit 14:15 am Franzosen Bolade Apithy. Platz acht für Szabo bedeutete die beste deutsche Platzierung im Einzel. Raoul Bonah vermochte alle seine Gefechte in der Vorrunde zu gewinnen und zog direkt ins 64er-Tableau ein. Er brachte es bis in die Runde der letzten 32 und belegt schließlich Platz 22. Frederic Kindler und Lorenz Kempf kamen im Pool jeweils auf fünf Siege, Leon Schlaffer (TSV Bayer Dormagen) verließ die Planche mit vier Erfolgen, gewann auch im 128er-Tableau, musste sich dann aber in der Runde der besten 64 geschlagen geben und kehrte mit Rang 75 heim.

Kindler und Kempf setzten sich noch gegen Angelo Chiara (Kanada) und Mostafa Ayman (Ägypten) durch. Während Kindler am Ende erst im Achtelfinale dem abgebrühten Italiener Luigi Samele den Vortritt lassen musste und 13. wurde, landete Kempf auf Platz 45. Die Damen des Deutschen Fechter-Bundes mussten kurzfristig auf U23-Europameisterin Larissa Eifler vom TSV Bayer Dormagen verzichten. Da die Elfte der Weltrangliste wegen einer Corona-Infektion zu Hause geblieben war, traten die Schützlinge von Trainer Dan Costache nur zu dritt an. Lea Krüger (TSV Bayer Dormagen), Lisa Gette und Julika Funke (beide FC Würth Künzelsau) zitterten sich mit einem knappen 45:44-Erfolg gegen Hongkong in die Runde der besten 16. Dort war wie bei der WM in Ägypten Spanien Endstation (43:45). In den Platzierungsgefechten sicherte sich der WM-Fünfte Rang elf und enterte damit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Top 10 der Weltrangliste (10.).