Tennis : Am Samstag startet die Medensaison

Rhein Kreis Die Vorfreude ist groß, die Wochen des Wartens sind vorüber: Am Samstag startet die Medensaison 2019. Während der Spielzeit, die bis Anfang Juli dauert, kämpfen knapp 250 Tennis-Mannschaften aus dem Rhein-Kreis um die Auf- und Abstiegsränge von der Niederrhein- bis zur Kreisliga.

Etwa 250 Mannschaften, bestehend aus vier oder sechs Spielern, stellen sich ab kommenden Samstag der regionalen Konkurrenz. Damit ist die Starterzahl im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben, hinzu kommen rund 100 Jugendteams. „Tennis ist im Aufwind, im Nachwuchsbereich verzeichnen wir weiter Zuwächse“, sagt Tenniskreis-Vorsitzender Helmut Keck. Zuletzt sorgten internationale Erfolge von Alexander Zverev und Angelique Kerber für den anhaltenden Höhenflug der Sportart, dazu kommt die Nachwuchsarbeit der Vereine aus dem Tenniskreis. Beispielsweise lädt die SG Zons am 1. Mai zum Aktionstag ein. Am selben Tag veranstaltet der TC Blau-Weiß Neuss im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ einen Tag der offenen Tür. Die Tennishochburg an der Jahnstraße stellt einen Großteil der Mannschaften aus dem Rhein-Kreis, die an der Medensaison teilnehmen. In allen Altersklassen entscheidet jeweils die Kombination aus Einzel- und Doppelspielen über Sieg oder Niederlage, bis Anfang Juli stehen die Auf- und Absteiger fest.