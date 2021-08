Kreis Kleve impft : Impfzentrum Kreis Kleve weiter ohne Termine offen

Kreis Kleve Im Kreis Kleve müssen weiterhin keine Termine für eine Schutzimpfung gegen Covid-19 ausgemacht werden. Diese Impfungen sind von mittwochs bis sonntags möglich.

Der Kreis Kleve bietet in den kommenden Wochen weiterhin Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum Kreis Kleve an. Diese finden in beiden Impfstellen statt. Die Öffnungszeiten orientieren sich an den vom Land Nordrhein-Westfalen vorgeschriebenen einheitlichen Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags, 14 bis 20 Uhr, Impfungen ohne Termin sind bis 19 Uhr möglich.