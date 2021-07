Jubiläumsspiel : Kleinenbroicher halten gegen die U23 von Borussia lange gut mit

Kleinenbroich Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen spielte Gladbachs Reserve bei der Teutonia vor. Vor 300 Zuschauern zeigten sich die Gastgeber ziemlich bissig.

„Mit dem Ergebnis und was wir hier abgeliefert haben, bin ich hochzufrieden. Wir standen tief und wollten dem Gegner die Räume eng machen. Das hat im ersten Durchgang auch gut funktioniert“, so der Teutonen-Coach, der sich auch sehr über die 300 Zuschauer auf der Sportanlage in Kleinenbroich freute. Seine Mannschaft stand von Beginn an tief und bildete zwei Abwehrketten dicht vor dem eigenen Strafraum. Ein Durchkommen für die Elf von Trainer Heiko Vogel war daher kaum möglich. Und ging dann doch mal ein Ball durch die Abwehrreihen dadurch, was Teutonia-Schlussmann Benedict Ruckes zur Stelle, der einen äußerst soliden Job ablieferte.