ADAC Masters-Serie : Motocross-Piloten aus Grevenbroich sind zurück

Stefan Ekerold war in Bielstein der erfolgreichste Fahrer des MSC Grevenbroich in der Masters-Klasse. Foto: MSC

Grevenbroich Auch in dem Motorsport ging wegen Corona lange nichts. Auch die Fahrer vom MSC Grevenbroich sind froh, dass die Saison der ADAC Masters-Serie starten konnte. Teile des Auftakts in Bielstein litten unter starkem Regen.

Nachdem im vergangenen Jahr auch mit Unterstützung des MSC Grevenbroich trotz Corona immerhin eine kurze ADAC Masters Short Season stattfinden konnte, scheint angesichts der niedrigen Inzidenzwerte nun eine reguläre Saison der ADAC Masters in Deutschland, die nach der Motocross-WM stärkste Serie in Europa, möglich zu sein. Beim Auftakt auf der Hartbodenstrecke des MSC Bielstein unweit von Köln stellten sich Fahrer aus Grevenbroich der hochkarätigen Konkurrenz aus ganz Europa, wobei insbesondere der starke Regen am zweiten Tag vielen Teilnehmern große Probleme bereitete.

Der beste MSC-Pilot in der Masters-Klasse war Stefan Ekerold, der auch bereits bei der WM gestartet ist. Er belegte mit den Plätzen zehn und acht den insgesamt siebten Tagesrang. „Ich bin mit dem Ergebnis bei den Bedingungen zufrieden. Das nächste Rennen ist wieder ein Sandrennen und dafür werde ich jetzt nochmal intensiv in Grevenbroich trainieren.“, sagte Ekerold, der im vergangenen Jahr zum MSC gewechselt war und seinen Wohnsitz aus dem Saarland nach Willich verlagert hatte. „Die Trainingsbedingungen sind in Grevenbroich einfach super, um sich professionell auf die Rennen und eine Meisterschaft vorzubereiten.“ Für Ekerolds Vereinskameraden Gianluca Ecca lief es durchwachsen. Mit den Plätzen 23 und 17 wurde er 21. der Gesamtwertung. „Hier wäre mehr drin gewesen, ich hatte leider im ersten Lauf einen Rutscher und habe so viele Plätze verloren. Ich schaue jetzt nach vorne und bereite mich auf das nächste Rennen vor“, meinte Ecca. Der dritte MSC-Starter in der Masters-Klasse war Vincent Gallwitz, der mit den Plätzen 27 und 18 den 23. Gesamtrang erreichte. „Abgesehen von Samstag, wo ich die direkte Qualifikation um 0,02 Sekunden in der letzten Minute des Qualifying verpasst hatte, und meinen nicht so guten Starts bin ich mit den Punkten doch zufrieden. Mir kam der starke Regen beim zweiten Lauf zugute und ich konnte viele Plätze gut machen“, sagte Gallwitz.