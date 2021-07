Tischtennis im Rhein-Kreis Neuss : Ligen verändern sich nur leicht

Rhein-Kreis Freiwillige Rückzüge haben dazu geführt, dass es im Tischtennis auf Bundesebene trotz der Annullierung der vorigen Saison in einigen Klassen neue Teams gibt.

Die neue 3. Liga Nord der Damen hat sich im Vergleich zur Vorsaison ein bisschen verändert. Die DJK Holzbüttgen trifft auf neun Teams aus Hessen , Niedersachsen, Hamburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Neu dabei sind die Füchse aus Berlin durch ihren freiwilligen Rückzug aus der 2. Liga und der TTC GW Fritzdorf (vorher Regionalliga). Nicht mehr dabei sind der TTC GW Staffel und die DJK BW Annen, die beide in die 2. Liga aufrücken. Kleine Änderungen gibt es auch in der Damen-Regionalliga West. Die DJK Holzbüttgen II spielt in einer hessisch dominierten Gruppe. Neu dazugekommen ist der TTC Langen II, so dass sich jetzt die Erst- und Zweitvertretung duellieren. Nicht mehr dabei sind der TTC GW Fritzdorf (siehe 3. Liga) und die TTG Vogelsberg aus Hessen.

Auf eine gravierende Änderung müssen sich die Herrenteams auf DTTB-Ebene einstellen. Sowohl die TG Neuss in der Regionalliga West als auch die DJK Holzbüttgen in der Oberliga NRW spielen ab der kommenden Saison nur noch mit Viererteams. Durch den Wegfall der Fünfer- und Sechserposition kann es zu beachtlichen Leistungs-Verschiebungen in den verschiedenen Vereinen kommen, auch wenn die Vereine an sich weitestgehend die gleichen geblieben sind wie vor dem Abbruch der Vorsaison. In der Regionalliga wird nur ein Team aus dem Vorjahr nicht mehr dabei sein, so dass hier jetzt auch eine Zehner-Gruppe entstanden ist. Der VfR Fehlheim hat das Angebot des DTTB angenommen und einen der freien Startplätze in der 3. Bundesliga erhalten. Ansonsten kommen die Teams wie bei den Damen aus Hessen und NRW.