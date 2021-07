Jubiläumsspiel : U23 von Borussia Mönchengladbach in Kleinenbroich

Der Glehner Jan Olschowsky im Borussia-Trikot. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Kleinenbroich Weil die Teutonia ihr 100-jähriges Bestehen feiert, hat sie sich einen besonderen Gast eingeladen. Gladbachs Regionalliga-Team kommt am Sonntag zu einem Testspiel. Zwei Borussen haben in der Nachbarschaft mit dem Fußball begonnen.

Als die Verantwortlichen der SC Teutonia Kleinenbroich Anfang des Jahres ihr Jubiläumsprogramm rund um die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen ihres Vereins planten, war das wegen der Corona-Pandemie mit vielen Unwägbarkeiten versehen. Einige Veranstaltungen wurden wegen des langen organisatorischen Vorlaufs gar nicht erst in Erwägung gezogen, andere blieben in der Hoffnung auf sinkende Inzidenzwerte im Programm. So auch das Freundschaftsspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Und in der Tat lässt es die Entwicklung der Pandemie zu, dass die von Heiko Vogel trainierte Regionalliga-Truppe am Sonntag (15 Uhr) auf der Platzanlage Am Hallenbad vorbeischaut, um gegen die Landesliga-Mannschaft der Teutonen zu spielen.

„Nach der neuen Corona-Schutzverordnung dürften bis zu 5000 Menschen auf unsere Anlage. Aber die werden wohl nicht kommen“, sagt Hans-Josef Kampers aus dem Vorstand der Kleinenbroicher mit einem Lachen. „Wir rechnen so mit 300 bis 400, das ist eine Menge, mit der wir gut umgehen können.“ Die Teutonen haben mit der Stadt abgesprochen, dass sie nur Zuschauer einlassen, die nachweisen können, dass sie genesen, geimpft oder getestet sind. Dann können sie sich im Innenbereich frei bewegen, andernfalls hätte der Verein auf die Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht achten müssen. Weil wegen der Kontrolle der „drei Gs“ am Einlass mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, sollen die Zuschauer möglichst zeitig erscheinen, die Kasse ist ab13 Uhr besetzt. Für den Eintritt werden übrigens fünf Euro fällig.

Organisatorisch ist also alles gerichtet, jetzt obliegt es Norbert Müller als Trainer der Kleinenbroicher Landesliga-Mannschaft dafür zu sorgen, dass seine Spieler einigermaßen Paroli bieten können und so ein attraktives Jubiläumsspiel zustande kommt. Das Problem: Die Mannschaft ist nach der langen Corona-Pause offiziell erst am vergangen Sonntag in die Vorbereitung eingestiegen, während die (Semi-)Profis der U23 die vergangene Regionalliga-Saison zu Ende spielen und entsprechend auch trainieren konnten. Deswegen hat Müller auch ganz bewusst am Donnerstag ein Testspiel vorgeschaltet, „damit wir wieder ein Gefühl für Platz, Raum und Gegner entwickeln“. Dass es auf eigenem Platz einen Lockeren 5:0 (3:0)-Sieg gegen den A-Ligisten SV Rosellen gab, tat zwar gut, doch Müller weiß, dass auf die Seinen am Sonntag ganz andere Herausforderungen zukommen. „Die U23 ist im Umbruch. Die neuen Spieler werden sich zeigen wollen und sich entsprechend reinhängen“, betont Norbert Müller.