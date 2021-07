Tennis-Bundesliga : TC BW Neuss in Mannheim chancenlos

Neuss Der Auftakt in die neue Saison der Tennis-Bundesliga geriet für die Neusser zum Marathonmatch. Beim Titelverteidiger TK GW Mannheim führte Dauerregen zu einer langen Pause. Erst spät in der Nacht war die deutliche Niederlage der Neusser besiegelt.

Der TC BW Neuss ist beim amtierenden Deutschen Meister TK GW Mannheim erwartungsgemäß mit einer Niederlage in die neue Saison der Tennis-Bundesliga gestartet. Am Freitag/Samstag kassierte der Aufsteiger eine 1:5-Niederlage. Trotz des deutlichen Ergebnisses dauerte die Begegnung bis tief in die Nacht. Der letzte Ball in den Abschlussdoppeln war erst deutlich nach Mitternacht gespielt. Und das nicht auf den Außenplätzen, sondern in der Halle.

Nach der knappen Niederlage hofften die Neusser, wenigstens in den Doppeln noch etwas Zählbares einzufahren - und so kam es auch. Zunächst unterlagen Barranco/Cagnina dem Duo Koepfer/Lenz mit 1:6, 3:6. Milojevic/Vanni kämpften sich gegen Melzer/Kern in die Partie und wurden am Ende belohnt. Nach dem 3:6 im ersten Satz gewannen sie den zweiten Durchgang 7:6 (Tiebreak 7:5) und setzten sich im Champions-Tiebreak mit 10:5 durch. „Uns war klar, dass es in Mannheim schwer werden würde. Gerade an den Positionen eins und zwei verfügen die Mannheimer noch mal über ein anderes Level“, hatte BW-Teamchef schon erklärt, bevor es in die Halle ging. „Wir dürfen jetzt aber nicht die Köpfe hängen lassen, sondern brauchen einen langen Atem.“ Wobei es schwer werden dürfte, am Sonntag beim TC Großhesselohe mehr Punkte einzufahren. Die Bayern gelten auch als Titelanwärter und sind am Freitag ihrer Favoritenstellung beim Kölner THC mit einem 5:1-Sieg gerecht geworden. Bei den Neussern rückt am Sonntag der Niederländer Botic van den Zandschulp für den Belgier Julian Cagnina in die Mannschaft.