Fußball im Rhein-Kreis Neuss : Das ist neu beim heimischen Landesliga-Trio

Rhein-Kreis Nach dem 30. Juni stehen die Kader im Amateurfußball weitgehend, bis dahin mussten sich wechselwillige Spieler bei ihren bisherigen Vereinen abgemeldet haben. Holzheim hat sich kräftig beim Nachbarn SC Kapellen bedient.

Der ehemalige Oberligist SC Kapellen hat bei seinen Neuverpflichtungen komplett auf große Namen verzichtet. „Wir wollten unsere Mannschaft weiter verjüngen und haben das umgesetzt“, sagt SCK-Geschäftsführer Ralf Stübben. Dazu passt auch die Verpflichtung von Trainer Björn Feldberg als Nachfolger von Jörg Ferber, der inzwischen aus privaten und beruflichen Gründen auch sein Amt als Sportlicher Leiter niedergelegt hat. Feldberg war zwar zuletzt beim A-Ligisten SV Glehn in Amt und Würden war, hatte sich aber zuvor in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Mönchengladbach und auch schon mal beim SCK um die Weiterentwicklung junger Spieler gekümmert. Von ihrem Weg ließen sich die Kapellener auch nicht davon abbringen, dass sie in Nico Bayer und Stephan Wanneck zwei überaus erfahrene Kräfte und in Baran Bal einen jungen Spieler mit sehr viel Potenzial an den Nachbarn und Lokalrivalen Holzheimer SG verloren. Neben den Nachwuchskickern aus dem eigenen Stall, die eine Chance bekommen sollen, kommen von extern in Jonas Giesen und Lorenz Kowalle zwei Youngster, die viele Jahre in den Bundesliga-Nachwuchsteams von Fortuna Düsseldorf ausgebildet wurden. „Sie passen von ihrer Vita und ihrem Charakter sehr gut zu uns. Wir wollen eine Mannschaft, die sich mit der Sache identifiziert“, betont Stübben. Einziger Neuer, der schon ein paar Jahre Seniorenerfahrung hat, ist Dzenan Sinanovic, der in Kapellen ausgebildet wurde, dann aber vier Jahre für den TuS Grevenbroich kickte. „Wir machen kein Druck auf unser junges Team, wir wollen einfach nur eine gute Saison spielen“, sagt Stübben mit Blick auf die Ziele. In der Vorbereitung befindet sich der SCK schon länger, nach dem Testspiel am 16. Juli gegen TuRU Düsseldorf wird aber noch mal eine zehntägige Pause eingelegt.