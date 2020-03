Fechten : Training in der Quarantäne

Dormagen Säbelfechter Max Hartung ist zwar nicht selbst erkrankt, darf im Moment die eigene Wohnung aber nicht verlassen.

Max Hartung hat eine Lösung gefunden: „Ich mache viel Yoga“, sagt der Zweite der Weltrangliste der Säbelfechter, der in Tokio auch im Einzelwettbewerb zu den Kandidaten auf eine olympische Medaille zählen würde. Dazu kommen Übungen auf dem Stabilisationstrainer, außerdem hat er sich in aller Eile einen Heimtrainer angeschafft. „Auf dem bin ich gerade eine halbe Stunde gefahren,“ sagt der WM-Dritte von 2015 und zweifache Europameister im Einzelwettbewerb, „ich muss mich ja erst eingewöhnen.“

Glück im Unglück: An ein Training auf der Fechtbahn ist im Moment ohnehin nicht zu denken, nachdem der TSV Bayer Dormagen am Samstag die gesamte Sportanlage am Höhenberg geschlossen hat. „Wir haben uns gerade Gedanken gemacht, wie wir trotzdem ein Training organisieren können,“ sagt Hartung – was zumindest für ihn jetzt erst einmal hinfällig geworden ist.