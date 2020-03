Springreiten : Frederik Knorren gewinnt Großen Preis

Grevenbroich Würselener triumphiert beim höchst dotierten Springen der Gut Neuhaus Indoors. Celine Tillmann auf Costalino Sechste.

Mit 17 feierte Frederik Knorren seinen ersten S-Sieg, das war 2004. Inzwischen hat er 16 Jahre Erfahrung in schweren Springen und unzählige S-Siege auf seinem Konto. 2019 belegte er Platz 63 auf der Rangliste der deutschen Springreiter. Fachkundige Zuschauer zählten ihn daher für den Großen Preis der Gut Neuhaus Indoors zum engeren Favoritenkreis. Sie sollten richtig liegen: Der 32-Jährige gewann am Sonntagnachmittag die schwerste und höchst dotierte Prüfung des Turniers.

Im Sattel von Chaccomio M, einem zehnjährigen Oldenburger, blieb der Springreiter des RV Würselen sowohl im Umlauf als auch im Stechen des Zwei-Sterne-S fehlerfrei. Knorren und der braune Wallach leisteten sich nicht einmal den Hauch einer Unsicherheit und waren in der entscheidenden Runde mit 40,03 Sekunden auch die schnellsten. Das Paar setzte mit dem Sieg eine längere Erfolgsserie fort: Knorren und Chaccomio M gewannen bereits mehrere Große Preise.

Wohnort Bocholtz (Niederlande an der Grenze zu Deutschland))

Nur ein weiteres Paar schaffte im Großen Preis ebenfalls zwei Nullrunden: Brit Haselhoff (RC Gut Neuhaus) und ihre Katniss. Der Bereiterin gelangen mit ihrer Schimmelstute zwei souveräne Runden in den Kursen von Parcourschef Markus Lück. Doch im Stechen kamen sie nicht an Knorrens Zeit heran. Haselhoff und Katniss waren über vier Sekunden langsamer (45,52 Sekunden). Die fehlerfreie Runde bescherte dem Paar Rang zwei im Großen Preis.

Vier weitere Paare hatten es ins Stechen geschafft. Der international erfolgreiche Rumäne Luca Ruxandariu kassierte im Sattel von Kimono vd Bisschop einen Abwurf und wurde Dritter (40,78 Sekunden). Noch etwas schneller waren Sebastian Adams (Equestrian Sports Team) und der Holsteiner Wallach Casall. Doch das hohe Tempo war zu risikoreich: Zu den 40,28 Sekunden kamen zwei Abwürfe. Platz vier für den 37-Jährigen aus Kerken, der 2017 und 2018 Rheinischer Meister wurde. Auf Platz fünf landete der Routinier Thomas Kuck (RV Laurensberg) mit Cassio. Zwei Abwürfe in 40,75 Sekunden. Celine Tillmann (RC Gut Neuhaus) versüßte sich das Indoors-Wochenende – sie wurde Freitagabend mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet – mit einer guten Platzierung. Sie pilotierte den zehnjährigen Schimmel Costalino fehlerfrei durch den Umlauf. Im Stechen kassierte das Paar dann allerdings acht Fehlerpunkte: Rangs sechs für die 25-Jährige im Großen Preis, die sich sichtlich freute. Mit ihrem Toppferd Azaro T war im Großen Preis der Wurm drin; die beiden hatten drei Abwürfe.

Vorjahressieger Benjamin Wulschner ging leer aus. Der Favorit und sein Toppferd Bangkok Girl PP, Samstagabend noch gefeierte Sieger im 6. Rheinischen Hallenderby, mussten dem langen Turnierwochenende womöglich Tribut zollen: Mit zwei Abwürfen landete das Paar im Mittelfeld des Klassements. Der Reiter konnte es sicher verschmerzen, er hatte am Morgen mit der Schimmelstute Cala direkt das Punktespringen der Klasse S gewonnen. Und damit den dritten S-Sieg des Wochenendes auf dem Konto. Bereits am Freitag hatte er auf Bangkok Girl PP das Zeitspringen der Klasse S gewonnen, am Samstag ja das Hallenderby (die NGZ berichtete).