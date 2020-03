Handball : Handballer stehen als Helfer bereit

Dormagen Das Mannschaftstraining ruht seit Donnerstagabend, die Spieler von Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen sollen sich nach individuellen Übungsplänen fit halten. Gleichzeitig stellen sie sich als ehrenamtliche Helfer zur Verfügung.

Einkaufstour statt Sprungwurf – so könnte in den nächsten Wochen der Alltag der Dormagener Zweitliga-Handballer aussehen. Weil der Spielbetrieb ruht und seit Donnerstag auch kein Mannschaftstraining mehr auf dem Programm steht, hat ein Großteil des Kaders sich auf eine Liste von ehrenamtlichen Helfern setzen lassen. „Die, die zeitlich dazu in der Lage sind, stehen auf der Liste der Stadt und helfen etwa betagten Menschen bei Alltagsarbeiten wie zum Beispiel Einkaufen,“ sagt Marketingleiterin Jil Falkenstein.