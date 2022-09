Ringen : Aus für Bellscheidt im Achtelfinale der Weltmeisterschaft

Neuss Der 21 Jahre alte Debütant zieht in der Runde der besten 16 gegen den Bulgaren Deyvid Dimitrov nach starker Leistung mit 2:3 den Kürzeren.

(sit) Samuel Bellscheid ist auf internationalem Parkett weiterhin dabei, sich im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris und 2028 in Los Angeles, Respekt zu verschaffen. Bei den Weltmeisterschaften in Belgrad erreichte der Griechisch-Römisch-Ringer des KSK Konkordia Neuss in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm immerhin das Achtelfinale. Dort traf der 21-Jährige nach seinem kampflosen Sieg (VFO) über Ndombasi Matadi aus der Demokratischen Republik Kongo auf den wesentlich erfahreneren Bulgaren Deyvid Dimitrov (26). Bei der knappen 2:3-Niederlage gegen den 14. der Weltrangliste, die Bellscheidt auf Rang 53 führt, legte der Debütant zwar einen beherzten Endspurt auf die Matte, vermochte dem packenden Duell aber keine Wende mehr zu geben.