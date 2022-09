TG Neuss : Vom Sieg auf der Kö und einem Jubiläum

Neuss Die TG Neuss war mit ihrem aktiven Personal sowohl bei den Triathlons in Duisburg und Willich als auch beim Lauf auf der Königsallee in Düsseldorf im Einsatz.

Mächtig Kilometer machten die Aktiven der TG Neuss in den vergangegen Tagen. So meisterte die Turngemeinde in Duisburg mit fünf Triathleten die Ironman-Halbdistanz über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Dabei ging es von der Regattastrecke im Sportpark Wedau über den Rhein nach Rheinhausen und Homberg bis nach Baerl. Schnellster Neusser war auf Platz 645 (85. der Altersklasse M45) in 5:07,51 Stunden Rachid Bardach. Als 709. (26. M18) ins Ziel kam Jan Felix Neukirchen in 5:11,39 Stunden, 773. (47. M55) wurde Henning Beuscher in 5:15,16 Stunden und 940. (32. M18) Erik Klose in 5:25,57 Stunden. Bei den Frauen benötigte Laureen Neuber als 162. (19. W25) 5:41,13 Stunden.

Für einige TGler ging es danach ziemlich direkt weiter zum 25. Willicher Jubiläums-Triathlon über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Auf Platz eins unter 238 Männer lief Stephan Seidel (M45) in 57:39 Minuten. Er stieg nach 8:09 Minuten aus dem Wasser, legte auf dem Rad in 29:16 Minuten die fünfbeste Zeit auf die Strecke und distanzierte die Konkurrenz mit der drittbesten Laufzeit von 17:25 Minuten am Schluss um neun Sekunden. Cornelia Dorenbeck wurde derweil vom veranstaltenden TV Schiefbahn für ihren 25. Zieleinlauf im Freizeitbad „De Bütt“ geehrt. Zum Jubiläum belegte die Neusserin in 1:23,00 Stunde Rang drei in der Altersklasse W60. Schnellste Teilnehmerin der TG war nach dem glimpflich verlaufenen Sturz von Flora Feuring auf der Radstrecke Sabrina Staufen (4. W35) in 1:12,42 Stunde vor Laureen Neuber (2. W25) in 1:12,48 Stunde. Bei den Männern folgten Seidel in der Vereinswertung: Andreas Brand (4. M45) in 1:05,21, Rachid Bardach (5. M45) in 1:05,40, Wolfgang Lawrenz (2. M55) in 1:07,38 und Erik Klose (1. Junioren) in 1:07,52 Stunde. Ebenfalls den ersten Platz in seiner Altersklasse erreichte Uwe Bonin (M65). Außerdem für die TG in Willich am Start: Tonia Beuscher (7. W50) 1:37,33, Anke Hoffmann (6. W55) 1:28,55, Philip Lücker (6. M25), als Mitglied des Neusser SV in 6:35 Minuten schnellster Schwimmer, 1:12,34, Arne Diekow (9. M45) 1:10,02, Nils Funke (4. M50) 1:08,58 und Hennig Beuscher (4. M55) 1:08,54 Stunde.