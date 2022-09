Zweite Bundesliga : HTC startet furios in die Hockey-Saison

Der Jubel über den geglückten Saisonstart muss raus: Abbas Haider ist auch mit 33 Jahren noch voller Energie. Foto: A. Woitschützke

Neuss Im ersten Spiel der Hockey-Saison auf dem Feld gewinnt der Zweitligist aus Neuss beim Aufsteiger Braunschweiger THC nach starker Leistung mit 6:1.

Eigentlich, da herrscht Einigkeiten unter den Experten, ist der Saisonstart gegen einen mit Euphorie und Adrenalin vollgepumpten Aufsteiger immer eine heikle Angelegenheit. Jedoch nicht für den HTC SW Neuss: Am ersten Spieltag der vergangenen Runde fertigte der Hockey-Zweitligist an heimischer Jahnstraße den Bonner THV mit 6:1 ab und fast genau ein Jahr später gewann Schwarz-Weiß auch beim Braunschweiger THC mit 6:1 (Halbzeit 4:0).

Und das auch in der Höhe verdient. „In den ersten drei Vierteln haben wir richtig, richtig gutes Hockey gespielt“, betonte Trainer Matthias Gräber, der das Torfestival ganz ausdrücklich nicht an der Schwäche des Kontrahenten festmachen wollte. Ganz im Gegenteil sogar: „Wenn du in diese Liga kommst, musst du dich erst einmal an das höhere Spieltempo gewöhnen. Aber ich bin mir sicher: Hier in Braunschweig wird noch der ein oder andere stolpern.“

Info Aufstiegsfavoriten tun sich extrem schwer Überraschung Der Großflottbeker THGC kam im Hamburger Stadtderby nur zu einem 1:1 beim Klipper THC, lag dabei sogar bis kurz vor der Pause zurück. Fast-Überraschung Der Gladbacher HTC geriet gegen den Neuling Club Raffelberg mit 0:1 und 1:2 ins Hintertreffen, machte den 5:2-Sieg erst in Hälfte 2 perfekt. Abdud Cassiem traf drei Mal.

Mitentscheidend für den Start nach Maß war für ihn das abschließende Vorbereitungsmatch am Dienstag gegen den Regionalligisten RTHC Leverkusen (5:1), dessen Spiel ganz ähnlich angelegt ist wie das der Niedersachsen. „Da konnten wir Sachen üben, die für heute wichtig waren.“ Derartig präpariert, kamen die Gäste auf der mitten im idyllischen Bürgerpark am Friedrich-Kreiß-Weg gelegenen Hockeyanlage des Neulings von Beginn an in einen Flow: Schon nach dem ersten Viertel führte der HTC durch Treffer von Julian Dettmer (12.) und Krystian Sudol (15.) mit 2:0, bis zum Seitenwechsel erhöhten wiederum Dettmer (22.) und Matthis Schäfer (28.) auf 4:0. Und weil die Gäste Spaß hatten an ihrer außerordentlich guten Vorstellung, legten sie im dritten Viertel durch Sudols verwandelte Strafecke (43.) auch noch den fünften Treffer nach.

Dass sich im Schlussabschnitt „der Schlendrian“ ins Spiel seiner Jungs einschlich, nahm ihnen der Coach nicht krumm, zumal Finn LangHeinrich dem zauberhaften Nachmittag nach Paul Richwiens Tor zum 1:5 (48.) noch ein krönendes Finale gönnte. Wie der junge Künstler am Hockeyschläger den Ball nach einem mitreißenden Sololauf übers halbe Feld zum 6:1 (53.) in den Winkel schweißte, begeisterte auch Gräber: „Das war schon geil!“

Die krasse Leistung beseitigte nach mauer Vorbereitung auch seine Zweifel an der Form des Teams, in dem diesmal im „ewigen“ Abbas Haider (33) nur ein Akteur der Ü30-Fraktion stand: „Das war heute eine Standortbestimmung. So ein Spiel musst du erstmal 6:1 gewinnen.“ Besonders angetan hatte es ihm das Mittelfeld mit Kapitän Jan Mausberg, Finn LangHeinrich und dem Ukrainer Vitali Shevchuk, dem er ein glänzendes Debüt bescheinigte: „Defensiv hat er jeden Zweikampf gewonnen und im Spielaufbau kann ich mich kaum an einen Ballverlust erinnern. Außerdem ist er so extrem fit, dass er, obwohl er fast durchgespielt hat, immer auf demselben Level agieren konnte.“