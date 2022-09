Handball : Neusser HV sieht sich zu Hause in der Pflicht

Hofft mit dem Neusser HV auf den ersten Heimsieg: Trainer Josip Jurisic. Foto: rp/Benefoto

NEUSS Nach der Niederlage zum Saisonauftakt trifft der Neusser HV zur Heimpremiere auf den als Aufstiegskandidaten gehandelten TuSEM Essen II.

(alpa) In seinem ersten Heimspiel empfängt Handball-Regionalligist Neusser HV am Samstag (18.30 Uhr, Hammfeldhalle) den Drittliga-Absteiger TuSEM Essen II. Beide Teams sind jeweils mit einer Niederlage in die Saison gestartet: Der NHV verlor mit 24:29 in Langenfeld und der TuSEM mit 29:33 gegen den Aufsteiger Bergischer HC II. „Essen ist für mich der absolute Top-Favorit in der Liga“, sagt der Neusser Trainer Josip Jurisic. „Die Niederlage hat mich doch überrascht, gibt uns aber eine zusätzliche Motivation. Sie zeigt, jeder Gegner in dieser Liga ist schlagbar.“

Die Gäste stellen eine junge und sehr schnelle Truppe, die zudem technisch sehr gut ausgebildet ist. Um nicht chancenlos zu sein, bedarf es einer Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche, gerade in der ersten Hälfte lief der NHV noch neben der Spur, wusste sich im weiteren Spielverlauf dann jedoch zu steigern. Jurisic: „Gerade vor heimischem Publikum müssen wir nun unbedingt liefern. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr müssen wir von der ersten Sekunde an hellwach sein.“ Dabei gelte es gerade im Angriff, die Fehler zu minimieren, denn die würden mit Tempogegenstößen seitens der Essener sofort bestraft werden. Außerdem wird es für die Hausherren wichtig sein, dass Rücklaufverhalten gegenüber dem ersten Spiel zu verbessern.

Personell sieht es ganz gut aus: Jurisic muss weiter auf die beiden verletzten Neuzugänge Justin Kauwetter und Dustin Franz verzichten.