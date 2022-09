Holzheimer SG : Lukas Drossart holt bei Kanu-DM gleich zwei Medaillen

Lukas Drossart von der Holzheimer SG paddelt bei der Kanu-DM in Brandenburg auf Platz zwei. Foto: HSG

Holzheim Lukas Drossart von der Holzheimer SG trumpft bei den Deutschen Meisterschaften der Kanuten auf der Havel in Brandenburg groß auf.

(nokn) Silber und Bronze: Gleich zwei Medaillen konnte Lukas Drossart von der Holzheimer SG bei der Kanu-DM in Brandenburg an der Havel ergattern. „Er hat damit an seine Erfolge bei der Landesmeisterschaft angeknüpft“, sagte Reiner Froitzheim, Kanu-Abteilungsleiter der HSG. Die Vizemeisterschaft teilte sich Drossart mit seinen Bootskollegen Linus Engeln (CC Emsdetten), Yannick Glittenberg (DJK Ruhrwacht Mülheim) und Liam Buch (Castroper TV). Im Vierer-Kanu des Landesverbandes NRW musste sich das Team über die 500-Meter-Strecke nur der Vertretung aus Baden-Württemberg geschlagen geben.