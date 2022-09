Kreispokal-Auslosung am Donnerstagabend : Favoriten behalten im Viertelfinale die Oberhand

Update Kreispokal MG/Viersen Im Achtelfinale des Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen haben sich alle höherklassigen Teams durchgesetzt. Am Donnerstagabend findet im Zuge der noch ausstehenden Partie zwischen PSV Mönchengladbach und den Red Stars die Auslosung zum Viertelfinale statt.

Letztlich setzte sich der Favorit aus der Landesliga mitt 3:1 durch, doch leicht hatte es der 1. FC Viersen im Kreispokal-Achtelfinale gegen die SpVg. Odenkirchen am Dienstagabend nicht. Besonders in der ersten Hälfte machten die Hausherren aus der Kreisliga A den Viersenern das Leben enorm schwer.

Eine dieser Chancen nutze Tobias Kamper in der 31. Minute und konnte die in schwarz-gelb gekleideten Hausherren sogar in Führung bringen. Doch lange sollte die Freude für die Kicker von der Beller Mühle nicht halten – knapp acht Minuten später glich, der Ex-Odenkirchener Konstantine Jamarishvili mit einem satten Distanzschuss für die Viersener aus (39.)

Ebenfalls schon am Dienstagabend im Einsatz waren die beiden Bezirksliga-Lokalrivalen Sportfreunde Neuwerk und der SV Lürrip. Erst vor zwei Wochen hatten sich die Neuwerker beim Derby in der Liga mit 2:1 durchgesetzt. Dafür revanchierte sich der SV nun im Kreispokal.

Yilmaz Topcu (30.) und Michae Bohnen (72.) brachten die Gäste aus Lürrip in Führung, Neuwerks Özgür Sezgin (84.) gelang sechs Minuten vor dem Abpfiff nur noch der 1:2-Anschlusstreffer, sodass Lürrip in die nächste Runde einzog.

Am Mittwoch setzen sich dann alle höherklassigen Teams durch und zogen damit ins Viertelfinale ein. Der Rheydter SV ließ beim 5:0 gegen den B-Ligisten TuS Liedberg keine Zweifel aufkommen. Auch Landesligist Victoria Mennrath setzte sich gegen ein Team aus der Kreisliga B durch, hatte beim SV 08 Rheydt aber durchaus Probleme. Erst in der 87. Spielminute schoss Paul Szymanski das erlösende Tor zum 2:1.

Die weiteren Landesligisten zeigten sich in Torlaune: ASV Süchteln schenkte dem A-Ligisten Fortuna Mönchengladbach sechs Tore ein, der 1. FC Mönchengladbach traf in Rheindahlen siebenmal. Allerdings kassierte der ASV keinen Gegentreffer und ging mit 6:0 glatt in die nächste Runde, bei den Westendern stand am Ende eine 7:5-Sieg über den SC zu Buche. 6:1 hatte das Team von André Dammer zwischenzeitlich geführt, ehe die Platzherren in der zweiten Halbzeit noch bis auf 5:6 herankamen