Handball : A-Jugend des TSV gewinnt zum Auftakt in Burgdorf

Dormagen Erfolgreicher Jugendbundesliga-Start: Die Dormagener A-Jugend siegt 33:32 beim TSV Hannover-Burgdorf. Letzte Angriff entscheidet das Match.

(sit) Der 33:32-Sieg (Halbzeit 13:15) der A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen zum Start der Nachwuchs-Bundesliga in Burgdorf machte den neuen Trainer Martin Berger froh: „Das war eine Willensleistung der gesamten Mannschaft gegen starke Burgdorfer. Das Quäntchen Glück war heute auf unserer Seite.“ Erst der letzte Angriff der Gäste entschied das enge Match. Berger: „Wir räumen gut ab und Luis Pauli macht das Ding von Linksaußen rein.“ Dabei hatten sich die Gastgeber im zweiten Abschnitt dank der besten Schützen Renke Rohrweber und Fynn Unger gleich zweimal mit fünf Toren absetzen können (20:15 und 21:16, 39.). Die packende Schlussphase: Florian Boehnert und Robin Kremp drehten die Partie zum 32:31. 20 Sekunden vor dem Abpfiff glich Unger für Burgdorf aus. Berger: „Wir gewinnen, weil Jan Schmidt in der Abwehr stark agiert und Florian Boehnert im Angriff viel Verantwortung übernimmt und das Team in der hitzigen Phase führt.“ Das erste Heimspiel findet am Sonntag, 18. September, ab 16 Uhr gegen Gummersbach im TSV Bayer Sportcenter statt. Der VfL verlor sein Heimspiel gegen TuSEM Essen mit 24:37.