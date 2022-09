Ringen : Wieder Autogramme mit WM-Silber?

Wiederholung erwünscht: Nach Platz zwei bei den im Oktober 2021 in Oslo ausgetragenen Weltmeisterschaften erfüllte Nina Hemmer im Rahmen der Deutschen Meisterschaften der A- und B-Jugend in Nievenheim gut gelaunt alle Autogrammwünsche. Foto: ACÜ

Rhein-Kreis Nina Hemmer, Ringerin des AC Ückerath, geht bei den Titelkämpfen in Belgrad als Vize-Weltmeisterin und Erste der Weltrangliste an den Start. Für Samuel Bellscheidt vom KSK Konkordia Neuss ist es die erste WM bei den Männern.

Am 23. und 24. September richtet der AC Ückerath im TSV Bayer Sportcenter die Deutschen Meisterschaften der weiblichen A- und B-Jugend aus. Und das für die Organisation zuständige Team um den Vorsitzenden Detlev Zenk hätte ganz sicher nichts gegen ein geschmeidiges Déjà-vu-Erlebnis. Im Vorjahr hatte nämlich Nina Hemmer just beim gleichen Event in Nievenheim als Vize-Weltmeisterin fröhlich Autogramme geschrieben.

Vor ihrem ersten WM-Kampf am Montag in Belgrad denkt die 29-Jährige an den Silber-Coup von Oslo zurück. „Eines meiner besonderen Karriere-Highlights.“ Erst im Finale wurde sie von der Japanerin Tsugumi Sakurai gestoppt. Und genau die hatte die Sportsoldatin aus Ückerath vor knapp zwei Monaten mit ihrem Sieg beim zur „UWW Ranking Series“ zählenden Turnier „Zouhaier Sghaier“ in Tunis von Rang eins der Weltrangliste verdrängt. Daraus einen Anspruch auf einen Platz auf dem Treppchen in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm abzuleiten, käme ihr indes nie in den Sinn. Viel hängt von der Auslosung am Sonntag ab. „Es kann sein, dass ich gleich die Japanerin, die Chinesin oder die Inderin, also eine Ringerin aus den traditionell starken Nationen, bekomme. Das müssen wir abwarten.“

Ist schon am Samstag im Einsatz: Samuel Bellscheidt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Info Jahreshauptversammlung des KSK Konkordia Neuss Termin Sonntag, 18. September, ab 14 Uhr Ort Vereinsheim des Neusser Schwimmvereins, Neusser Weyhe 14 bis 16 (am Nordbad) Tagesordnung Unter anderem Wahl eines Nachfolgers für den Vereinsvorsitzenden Robert Talaska

Und dann sind da ja auch noch ihre gesundheitlichen Probleme. „Aktuell bin ich in guter Verfassung“, versichert die Militär-Weltmeisterin von 2018 zwar, doch in der Vorbereitung „hatte ich mit meinem Körper und extremem Gewichtsverlust zu kämpfen.“ Inzwischen hat sie eine Diagnose: „Meine Bauchspeicheldrüse kommt ihrer Funktion nicht nach und deshalb nimmt mein Körper keine Kohlehydrate, Fette und Eiweiße auf. Dies sorgte dafür, dass ich mich extrem kraftlos fühlte, da mir die Energiezufuhr fehlte.“ Zu ihrer großen Erleichterung haben die vom Arzt verordneten Präparate aber gut angeschlagen. „Mein Körper regeneriert zu alter Form. Kondition und Fitness stimmen.“ Und weil im der unmittelbaren WM-Vorbereitung dienenden Trainingslager in Hennef auch die operierte Schulter „fest saß“, geht sie das Turnier in Belgrad mit einiger Zuversicht an: „Ich bin heiß! Mein Ziel ist es, nach einer Medaille zu greifen.“ Serbien bezeichnet sie ohnehin als ihr „Lieblings-Glücksland“, denn im nur rund eine Autostunde von Belgrad entfernten Zrenjanin qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Ein Jahr danach holte sie in Novi Sad EM-Bronze.

Für den Startschuss bei den Weltmeisterschaften sorgen schon am Samstag die Griechisch-Römisch-Spezialisten. Mit dabei im von Bundestrainer Michael Carl nominierten Team ist auch Samuel Bellscheidt vom KSK Konkordia Neuss. Der 21-Jährige trifft in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm auf schier übermächtige Konkurrenz. Zu nennen sind vor allem die beiden Topgesetzten: Kristupas Sleiva aus Litauen belegte bei der WM 2021 in Oslo Rang drei, der mit einem polnischen Pass ausgestattete Armenier Gevorg Sahakyan schaffte es vor einem Jahr in Norwegen ebenfalls auf den dritten Platz. Der Ungar Robert Fritsch krönte in diesem Jahr sein „Heimspiel“ bei der EM in Budapest mit dem Titel. Die Starterliste enthält weitere Topringer: Den Asienmeister Mohammad Reza Mokhtari (Iran) etwa oder auch Selcuk Can (Türkei), 2020 Dritter der in Rom abgehaltenen Europameisterschaften. Den in Belgrad an Position zwei gesetzten Ulvu Ganizade kennt Bellscheidt sogar. Bei seinem internationalen Debüt im Männerbereich vor rund fünf Monaten in Budapest unterlag der junge Konkorde dem späteren Bronzemedaillengewinner aus Aserbaidschan im EM-Achtelfinale mit 1:5.