Skaterhockey : Abstiegskampf lässt Crash Eagles nicht völlig kalt 

Kaarst Spannung pur im Abstiegskampf der 1. Bundesliga. Die Crash Eagles reisen als Tabellenführer zum abstiegsbedrohten Tabellenzehnten nach Assenheim.

Bequem zurücklegen wollen sich die Jungs von Trainer Marcus Drücker am Samstagabend (19 Uhr) in der Inlinehalle Assenheim indes nicht, denn für die gastgebenden Rhein-Main Patriots geht es im Abstiegskampf um alles. Und das ist die Lage: Mit 24 Punkten liegen die Hessen vor dem bereits als Absteiger feststehenden Neuling Unitas Berlin auf dem vorletzten Tabellenrang. Um einen der drei auf den rettenden Rängen neun, acht und sieben stehenden Konkurrenten Düsseldorf Rams (26 Punkte), Duisburg Ducks oder Moskitos Essen (je 27) noch abfangen zu können, muss also am Samstag ein Sieg her. Gleichzeitig sind die Patriots auf die Hilfe aus den anderen Hallen angewiesen. „Keine gute Ausgangsposition“, weiß Eagles-Vorsitzender Georg Otten, der die Partie trotz eigener höchst komfortabler Lage keineswegs auf die leichte Schulter nimmt. Da gibt es nämlich die kaum überwundenen personellen Probleme der Adler. „In dieser schwierigen Zeit sind wir sehr froh, dass wir auf Akteure aus unserer Zweitliga-Mannschaft und den Junioren zurückgreifen können“, sagt Otten. „Auch wenn der ein oder andere dabei durchaus an seine Grenze kommt, ist die gesammelte Erfahrung wichtig. Das Potenzial für die Zukunft ist da.“ In Assenheim rechnet er damit, dass die Patriots in diesem „Alles-oder-Nichts-Spiel“ ihre Eishockey-Profis und Inlinehockey-Legionäre einsetzen werden.