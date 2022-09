Fußball : Der SV Bedburdyck/Gierath steckt mittendrin in einer dicken Krise

Rhein-Kreis Beim ehemaligen Bezirksligisten brennt nach vier Spieltagen in der Kreisliga A der Baum. Jörg Gartz kassiert mit dem TuS Grevenbroich die nächste Niederlage.

Das gesamte Team müsse sich im Sinne des Vereins jetzt auf das konzentrieren, was wichtig ist: der Klassenerhalt. „Vielleicht muss sich auch der ein oder andere Spieler mal selbst hinterfragen“, sagt Steins. Jetzt draufzuhauen, bringe nichts. Die Aufgabe sei komplex, aber nicht unmöglich. „Wenn wir nicht unsere Top 11 bis 13 dahaben, tun wir uns schwer“, erklärt der SV-Coach. Der Blick richtet sich jetzt aber nach vorne. „Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um endlich die ersten Punkte zu holen. Wir wollen den Anschluss schaffen“, so Steins. Ob das gegen RW Elfgen am Sonntag (16 Uhr) schon klappt, weiß er nicht. „Ich muss die Aufstellung wieder würfeln“, sagt er. Erst wenn wieder konstant Training mit voller Besetzung möglich sei, könne man Fortschritte machen.



SV Uedesheim – 1. FC Grevenbroich-Süd 4:2 (2:1). Grevenbroich-Süd bleibt sieglos. Gegen den Bezirksliga-Absteiger geriet Süd durch einen Doppelpack von Andre Speer (19., 29.) früh in Rückstand. Emre Demirbolat (40.) und Oliver Willkomm (69.) glichen für die Gäste wieder aus, ehe erneut Speer (81.) und Jannik Paul Jansen (84.) für Uedesheim den Sieg eintüteten. „Das war kein Rückschritt, die Moral stimmt weiterhin“, so Süd-Trainer Alexander Hermel, der aber auch sagt. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“ Gegen Glehn nächste Woche soll der erste „Dreier“ her. „Wir kommen daraus“, kündigt Hermel an.



TuS Grevenbroich – FC Zons 0:3 (0:1). Der FC Zons hatte sein Auswärtsspiel unter der Woche beim TuS Grevenbroich souverän mit 3:0 gewonnen. Marvin Müdder (18., 54.) und Dennis Etich (58.) erzielten die Tore. „Wir hatten leider kaum Leute, zu Spielbeginn waren wir nur zwölf Mann. Das spiegelt sich im Ergebnis wider“, so TuS-Trainer Jörg Gartz. Erst nach dem 0:3 habe sein Team plötzlich mithalten können.