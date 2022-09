Rudern : NRV auf Entdeckungsreise durch Paris

Neuss In ihren auffälligen grünen Booten nahmen auf der Seine auch Ruderer und Ruderinnen des Neusser RV an der 37. Traversée de Paris teil.

Als größte deutsche Gruppe reisten 34 Ruderer und Ruderinnen in den auffälligen grünen Booten des Neusser RV und natürlich mit den Vereinsflaggen mit dem Neusser Stadtwappen nach Frankreich. Der erste Tag stand der Gruppe zur Erkundung der Seinemetropole zur Verfügung. Das – ohne kleine Abstecher an Start und Ziel – 28 Kilometer lange Ruderspektakel begann am folgenden Morgen um 8 Uhr an der Brücke von Sèvres und führte die Ruderer bis zur Île de la Cité, von wo aus sie nach der Wende nach dreieinhalb Stunden wieder im riesigen Wassersportzentrum des Département Hauts-de-Seine ankamen. Dabei passierten sie zweimal die Esplanade des Invalides, den Eiffelturm, die Nationalversammlung, das Musée Orsay, den Louvre, Notre-Dame de Paris und unterfuhren 33 Brücken.