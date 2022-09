Skaterhockey : Crash Eagles Kaarst sichern sich Platz eins der Hauptrunde

Kaarst Der Skaterhockey-Erstligist aus Kaarst sichert sich mit Sieg im Derby bei den Düsseldorf Rams das Heimrecht in den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft.

(sit) Das Stadtfest „Kaarst Total“ interessierte die Crash Eagles diesmal nur am Rande, stand für sie in der Skaterhockey-Bundesliga im Ringen um die optimale Play-off-Position doch ein ganz entscheidender Doppelspieltag an.

Zwar agierten die Kaarster zunächst auf verlorenem Posten und kehrten mit einer 7:12-Niederlage vom Spiel bei den Bissendorfer Panthern zurück. Doch nur 15 Stunden nach der Abreise aus Lehrte schlugen sie die Düsseldorf Rams mit 8:3. Und da Bissendorf nahezu zeitgleich mit 7:8 in Duisburg verlor, waren die Eagles am Ziel. Platz eins der Hauptrunde und damit das Heimrecht in den Play-offs ist ihnen schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Gegen Bissendorf taten sich die ohne Felix Wuschech und Moritz Otten angetretenen Adler indes schwer. Ihnen machte die große Halle in Lehrte ebenso zu schaffen wie die kampfstarken Panther, die in der heimischen Arena schon Köln und Krefeld bezwungen hatten.