FitNeuss Firmenlauf in Neuss : Rund 1200 Laufbegeisterte zeigen wertvollen Teamgeist

Insgesamt nahmen knapp 100 Firmen aus der Region am FitNeuss Firmenlauf teil. Foto: n plus sport GmbH/Norbert Wilhelmi

Neuss An der Neuauflage des FitNeuss Firmenlauf nahmen knapp 100 Firmen aus der Region teil. Bereits vor dem Lauf und entlang der Strecke sorgten DJ und Sambaband für beste Stimmung. Bürgermeister Reiner Breuer gab den Startschuss.

Am Dienstag, 6. September war es wieder soweit: Der FitNeuss Firmenlauf fand nach zwei Jahren Pause endlich wieder als Live-Event statt. Um 18 Uhr gab Bürgermeister Reiner Breuer den Startschuss und schickte damit die 1.159 Teilnehmer aus knapp 100 Firmen erstmals vom RennbahnPark in Neuss auf die neue 5 km Laufstrecke. „Es ist ein tolles Zeichen, die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier gemeinsam an der Startlinie zu sehen. Die positive Stimmung spiegelt sich nicht nur auf der Strecke in all den glücklichen, motivierten Gesichtern wieder, sondern auch beim gemütlichen Beisammensein im Abendprogramm. Veranstaltungen wie der FitNeuss Firmenlauf prägen unsere Stadt und senden ein positives Signal. Hier werden Unternehmen zu Teams und Kolleginnen und Kollegen zu Freunden. Das Organisationsteam hat gemeinsam mit den Helfern und Partnern eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt, für die ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen habe“, so Breuer.

Bereits vor dem Lauf und entlang der Strecke sorgten DJ und Sambaband für beste Stimmung. Zahlreiche Cateringstände bildeten den idealen Rahmen für die „Dritte Halbzeit“. Im Ziel angekommen erhielten alle eine Finisher-Medaille sowie eine erfrischende Zielverpflegung von Erdinger Alkoholfrei. Auch wenn sicherlich für viele Starter das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund stand, so gab es dennoch auch strahlende Sieger bei der Siegerehrung.

Bürgermeister Reiner Breuer schickte die Teilnehmer um 18 Uhr mit dem Startschuss auf die 5 Kilometer lange Strecke. Foto: n plus sport GmbH/Norbert Wilhelmi

Platz 1 in der Wertungskategorie Größtes Team sicherte sich die Silesia Gerhard Hanke GmbH mit 60 Startern, gefolgt vom Verband der Vereine Creditreform mit 55 Teilnehmern und dem 53 Läufern starken Team von Creditreform Boniversum auf den Plätzen 2 und 3. Neben den größten Läuferteams, wurden auch die schnellsten 3er Teams prämiert. Das Team „Parker 3“ von der Parker Hannifin GmbH um Julia Donner, Janine Tepel und Deba Mansmann gewann die Frauen-Wertung in einer Teamgesamtzeit von 01:23:14,84. Das schnellste Männer-Team, bestehend aus Nils Faggo, Marc Rösgen und Stephan Hilgers, lief als „Laufteam Kreuels“ in einer Zeit von 01:00:29,02 aus Platz eins. Den Titel in der Mixed-Wertung sicherten sich Christoph Lemken, Julian Rottmann und Nadja Gaus vom Team „Schmitz Elite“ vom Garten-und Landschaftsbau Gebr. F&F Schmitz GbR in einer Zeit von 00:54:47,26.

„Wir freuen uns sehr über die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Firmenlauf mit ihrem Teamgeist, der Freude an Bewegung und der Bereitschaft, sich einer sportlichen Herausforderung zu stellen, zu einem rundum gelungenen Event machen. Es ist ein bestärkendes Erlebnis, Teil dieses Events zu sein und hier in Neuss die Menschen zu bewegen und abseits der Büro- und Werkshallen in freudiger Atmosphäre zusammenzubringen“ sagte Christian Pullen, Geschäftsführer von Titelsponsor FitNeuss am Hafen.

Bei der Wertung „Azubi-Superstars“, für die Unternehmen mit den meisten Auszubildenden als Nachwuchsläufer glänzte das Berufskolleg Neuss Weingartenstraße und eroberte mit 11 sportlichen Nachwuchsläufern den ersten Platz.

Das Podium wurde komplettiert durch die Dachser SE mit 6 Auszubildenden auf dem zweiten Platz und die Creditreform Boniversum mit 5 Auszubildenen auf dem dritten Platz. Das Team der Natsu Foods GmbH ergatterte sich zudem mit kreativen Sushi-Trikots einen Pokal in der Kreativwertung.

„Nach zwei grauen Jahren atmet die Veranstaltungsbranche wieder auf. Das zeigen heute all die strahlenden und freudigen Gesichter, die bunten Laufshirts und Kostümierungen“, freute sich Ralf Niedermeier von der ausrichtenden Agentur n plus sport und fügte hinzu „Die ausgelassene Stimmung und das gemeinschaftliche Erlebnis – all das bestätigt uns in unserem Tun. Wir sind wirklich sehr dankbar und glücklich, dass der FitNeuss Firmenlauf wieder live stattfinden konnte. Ein großes Dankeschön gilt auch unseren Partnern und Sponsoren, die den Firmenlauf, wie wir ihn heute erlebt haben, möglich machen.“

