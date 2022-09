Regionalliga West : Hockey-Damen des HTC Schwarz-Weiß schlagen Mülheim  

Neuss Am zweiten Spieltag der Regionalliga West bezwingt der Aufsteiger Schwarz-Weiß Neuss das Schlusslicht Uhlenhorst Mülheim mit 3:1.

(sit) Gut erholt von der 1:2-Niederlage beim RTHC Leverkusen am zweiten Spieltag der Hockey-Regionalliga West zeigten sich die Damen des HTC SW Neuss in Mülheim. Bei der Zweitvertretung des Erstligisten aus dem Ortsteil Uhlenhorst gewannen die Schützlinge von Trainer Jules Smolenaars recht ungefährdet mit 3:1 (Halbzeit 3:0).

Vor allem in der ersten Hälfte lief es prächtig für die Gäste. Zwar erspielte sich das Schlusslicht zu Beginn eine Reihe kurzer Ecken, die wurden allerdings von der für Neuss anlaufenden Verteidigerin Puk van Wagenveld mutig entschärft. Auf der anderen Seite war die Neusserin Nadine Hampel beim Führungstreffer am langen Pfosten dankbarer Endpunkt einer schneidigen Passkombination. Noch vor dem Seitenwechsel legte der Aufsteiger entschlossen nach: Bei ihrem Treffer zum 2:0 profitierte Lucia Gummersbach von einer entschlossenen Angriffsaktion von Celine Reinsch, die kurz darauf bei ihrem Tor zum 3:0 auf eigene Rechnung arbeitete. Sehr zum Leidwesen des niederländischen Trainers ging diese großartige Effektivität vor dem gegnerischen Kasten nach Wiederbeginn verloren. Die noch punktlosen Mülheimerinnen, die in ihren ersten Partien gegen Schwarz-Weiß Köln (0:6) und den Düsseldorfer HC II (1:11) kräftig Prügel bezogen hatten, kamen nun sogar besser ins Match und wurden für ihren nimmermüden Elan bei einer Strafecke mit dem Anschlusstreffer belohnt. In der Folge passierte aber nicht mehr viel, so dass das Ergebnis bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.