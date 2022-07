Rudern : Mit Zuversicht in die Blumenstadt

Neuss Ruderinnen des Neusser RV hoffen auf Medaillen bei U23-Weltmeisterschaften im italienischen Varese. Cosima Clotten sorgt am Montag für den Auftakt.

Am Dienstag greifen dann auch Cecilia Sommerfeld und Olivia Clotten ins Renngeschehen ein. Sommerfeld zählt mit ihrer neuen Partnerin Anna Händle (Würzburger RG Bayern) im Leichtgewichts-Zweier-ohne zur Elite. Im vergangenen Jahr brachte „Cece“ zusammen mit Antonia Michaels (Hamburg) die Silbermedaille ein. Ein Platz auf dem Podium ist auch in Varese möglich. Ihre härtesten Konkurrentinnen werden wohl die Italienerinnen Maria Zerboni/Samantha Premerl sein, die bei der WM in Racice Gold geholt hatten. Aber auch die Boote aus der Türkei und Peru, die 2021 ebenfalls schon im Finale standen, sind zu beachten. Die Zweier aus Übersee, USA , Australien und Uruguay, sind ebenso wie die Athletinnen aus Kasachstan und Ungarn schwer einzuschätzen.

Am Dienstagnachmittag ist Olivia Clotten in ihrem Vorlauf im Frauenachter gefordert. Nach seinem starken Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften in Köln hofft dieses Boot ebenfalls auf die Finalteilnahme und vielleicht einen Platz auf dem Treppchen. In Achter sitzen neben Olivia Clotten noch weitere Ausdauerspezialistinnen, die mit einem Ruderstipendium in den USA studieren. Die gemeinsamen Trainingslager in Rostock und München sollten das Team weiter zusammengeschweißt haben. Aber in den Booten aus Kanada, England, Italien, den Niederlanden, Rumänien und den USA sind auch alle starken Achter-Nationen am Start.