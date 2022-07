Rudern in Neuss : Neusser RV schließt Saison mit Erfolgen auf Aasee ab

Neuss Zum Abschluss der Sommersaison der Ruderer standen in Münster auf dem Aasee in einer Großveranstaltung Deutsche Großbootmeisterschaften, Offene Deutsche Mastersmeisterschaften, Deutsche Parameisterschaften und Deutsche Hochschulmeisterschaften auf dem Plan.

Für die Großbootmeisterschaften hatte Johannes Neubauer gleich in drei verschiedenen Renn-gemeinschaften gemeldet, im schweren und im leichten Vierer-ohne Steuermann sowie im Achter. In der Renngemeinschaft (RG) mit RC Germania Düsseldorf, Kölner RV, RTHC Bayer Leverkusen, Neusser RV fuhr er einen ungefährdeten Sieg ein. Im schweren Vierer reichte es in der RG WSV Düsseldorf RG, RTHC Bayer Leverkusen, Neusser RV „nur“ zu Bronze. Im Achter konnten sich der aus Leichtgewichten zusammengesetzte Achter um Johannes im Endspurt ebenfalls eine Bronzemedaille sichern. Vera Spanke und Paula Kuhn setzten sich sowohl im Vorlauf als auch im Finale des Frauenachters mit der RG RC Germania Düsseldorf, Neusser RV, Mainzer RV jeweils deutlich durch und holten damit das zweite Gold bei den Großbootmeisterschaften. Bei den Rennen der Hochschulmeisterschaften hatte Vera Spanke zuvor auch schon in den Booten der Universität Mainz zwei Goldmedaillen im Frauendoppelvierer und im Mixed-Achter. Die Meisterschaft im Doppelvierer bedeutet für Vera auch direkt die Nominierung für die Universitäten-EM im September in Istanbul. Ben Goslich ging als Schlagmann des Aachener Achters an den Start und errang eine Silbermedaille. Bei den Masters holten Patrick Harnischmacher, Jörg Bergmann und Bernhard Spanke in der Altersklasse MDA (Mindestdurchschnittsalter) 55 zusammen mit Ruderern aus Hamm, Datteln, Berlin und Waltrop im Achter den zweiten Platz. Patrick Harnischmacher fuhr mit Joachim Henkel (RV Waltrop) im Zweier ohne Steuermann in der Altersklasse MDA 55 ebenfalls zu Silber.