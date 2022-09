Fußball : Uedesheimer Neuzugang beweist seine Torgefahr

Neuss Auch nach seinem Wechsel von der DJK Novesia in die Kreisliga A zum SV Uedesheim ist Nico Lingweiler ein brandgefährlicher Stürmer geblieben.

(nokn) In der vergangenen Saison lief Stürmer Nico Lingweiler noch für die DJK Novesia in der Fußball-Bezirksliga auf. Trotz des chancenlosen Abstieges überzeugte Lingweiler mit 13 Saisontoren. Damit machte er auch die Konkurrenz auf sich aufmerksam. „Ich hatte Angebote aus der Bezirksliga von der SG Rommerskirchen/Gilbach und Sparta Bilk auf dem Tisch liegen“, erzählt Lingweiler. Dennoch entschied er sich, mit Bezirksliga-Absteiger SV Uedesheim das Ziel Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. „Als unser Trainer und mein guter Freund Gabriel Bittencourt seinen Abschied von der Novesia verkündet hat, war für mich klar, dass ich einen Tapetenwechsel brauche“, erklärt er seinen Abgang.