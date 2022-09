Fußball : VfB Korschenbroich macht schwere Zeiten durch

Korschenbroich Vereinsinterne Querelen führten bei dem Traditionsverein zum vorzeitigen Rückzug aus der Kreisliga A. In der Kreisliga B soll es im nächsten Jahr einen Neuanfang geben.

„Es tut mir im Herzen weh, was hier gerade passiert ist, aber letztendlich blieb nur die Möglichkeit, das Team aus der Saison zu nehmen“, sagt Helmut Scheulen, 2. Vorsitzender beim VfB. „Begonnen hat es schon vor einiger Zeit, als nach und nach Spieler den Verein verließen, weil sie woanders einen Zwanziger mehr angeboten bekamen. Da half auch alles gute Zureden vom damaligen Trainer André Dammer oder mir nichts.“ Als dann feststand, dass Dammer den Verein verlässt sagten laut Scheulen bis auf einen Spieler, der verletzungsbedingt seine Karriere beendete, alle anderen ihr Bleiben zu. Als dann in Atabey Kaplan der neue Trainer präsentiert wurde, schien sich plötzlich keiner mehr daran zu erinnern. Somit blieb Kaplan wenig Zeit, Spieler zu gewinnen. Einen kompletten Umbruch in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen und dann konkurrenzfähig zu sein, ist kaum möglich. Und die Ergebnisse der ersten fünf Spiele, in denen es teils deutliche Niederlagen setzte, bestätigten dies.

Aber auch Scheulen fühlt sich im Verein häufig allein gelassen: „Es gibt Personen aus dem Vorstand, die ihre Aufgaben nicht wahrnehmen: Sei es den Kassendienst oder auch die Präsenz am Spieltag.“ Der Schlussstrich und die Abmeldung aus der A-Liga gehe dem zweiten Vorsitzenden nahe. Nun ist er auf der Suche nach neuem Personal – auf und neben dem Platz. „Wir werden in der Kreisliga B einen totalen Neuanfang starten und hoffentlich eines Tages wieder in der Kreisliga A spielen. Das letzte Mal, dass wir in der B-Liga spielten, liegt schon so lange zurück, dass ich mich gar nicht mehr erinnere, wann das genau war. Ich weiß nur, dass Norbert Ringels damals unser Trainer war und den Durchmarsch aus der B-Liga in die Bezirksliga schaffte“, so Scheulen abschließend.