Tennis : Ben Steinhöfel holt sich in Waltrop den McDonalds-Cup

Neuss Nachwuchs des TC BW Neuss weiß bei den NRW-Meisterschaften der Jugend in Jülich mit starken Leistungen und guten Platzierungen zu gefallen.

(sit) In den Vordergrund zu spielen wusste sich der Tennis-Nachwuchs des TC Blau-Weiss Neuss bei den NRW-Jugendmeisterschaften in Jülich. Leni Eichner erreichte in der Altersklasse W16 das Viertelfinale, in dem sie der Bocholterin Maria Buß mit 5:7 und 3:6 unterlag. Zuvor hatte sie Anamarija Ukic (DSC Düsseldorf) mit 6:3 und 6:3 geschlagen. Patrick Michalski (M16) kam ins Halbfinale, erst dort verlor er gegen Andreas Seidel (TC RW Hangelar) mit 4:6 und 0:6. Im Viertelfinale hatte er gegen Niklas Doler (TK Oberhausen) gewonnen. Auch Jou Gnjidic machte wieder positiv auf sich aufmerksam: Er schaffte es mit einem Zweisatzsieg über Julian Andras (TTC Brauweiler) ins Viertelfinale. Hier war indes der spätere Turniersieger Oliver Majdandzic (Oeynhausener TC) beim 1:6, 7:5 und 4:6 zu stark. Parallel dazu fand im westfälischen Waltrop der McDonalds-Cup statt. Ben Steinhöfel siegte im Finale des J3-Turniers in der Altersklasse M16 deutlich mit 6:1, 6:0 gegen Julius Ambrus vom TC HW Gladbeck. Bei den Juniorinnen der Klasse W14 freute sich Lisa Hansmann über ihren dritten Platz.