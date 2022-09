Tischtennis in Grevenbroich : TTC Grevenbroich legt starken Start in die NRW-Liga hin

Grevenbroich Für die heimischen Tischtennisteams in der NRW-Liga begann die Saison höchst unterschiedlich. Während bei den Männern der TTC Grevenbroich mit einem Sieg startete, musste Oberliga-Absteiger DJK Holzbüttgen eine Niederlage hinnehmen

„Wir tun uns traditionell schwer im ersten Spiel. Dieses Mal ist es überraschend gut gelaufen“, sagte TTC-Kapitän Janos Pigerl mit Blick auf den 9:5-Auswärtssieg beim TuS Wickrath. „Das war eine gute Leistung, darauf können wir aufbauen.“ Wobei er sich selbst bewusst ausklammerte, denn er leidet noch unter den Folgen eines Kreuzbandrisses und ist noch nicht wieder bei 100 Prozent. So ging er nicht nur in den Einzeln leer aus, auch an der Seite von Thomas Schettki im Doppel, der im Sommer aus Wickrath nach Grevenbroich zurückgekehrt war, konnte er nichts Zählbares zum Mannschaftserfolg beitragen. So lagen die Gäste nach den Doppeln 1:2 zurück. In den Einzeln trumpfte der TTC aber groß auf, wobei Schettki, Ken Julian Oberliessen und René Holz jeweils doppelt punkteten. Den Rest besorgten Walter Heinrich und Valerian Stoll. Nicht so gut lief es dagegen für die DJK Holzbüttgen, die ihr Heimspiel gegen den TTC Mödrath knapp mit 7:9 verlor. Zwar führten die Gastgeber nach den Eingangsdoppeln mit 2:1, doch als sie 7:8 zurücklagen, unterlagen David Kümpel und Jonas Weitz im Schlussdoppel gegen das Duo Rafal Szyszka und Guido Schmitz glatt mit 0:3. Dazwischen fuhren Kümpel, Weitz (2), Alexander Diekmann und Henrik Cobbers die Einzelpunkte für Holzbüttgen ein. Bemerkenswert: Alle fünf Fünfsatzspiele der Partie gingen an die DJK, genutzt hat die Nervenstärke unter dem Strich aber nichts.