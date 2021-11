Handball-Regionalliga : Neusser HV im Nachholspiel Favorit

Neuss Der Handball-Regionalligist aus der Quirinusstadt empfängt am Dienstagabend die HSG Siebengebirge. Die Gäste haben bislang erst einen Sieg verbuchen können.

Dabei müssen die jungen Wilden aus Neuss allerdings auf ihren Trainer verzichten, den ein grippaler Infekt erwischt hat. Somit ist er eine Woche krankgeschrieben. „Es ist natürlich sehr schade, dass ich gerade gegen eine Mannschaft, gegen die wir uns durchaus etwas ausrechnen, nicht dabei sein kann. Es ist auch noch fraglich, ob ich am Samstag in Langenfeld wieder an der Seitenlinie bin.“ Übernehmen wird Co-Trainer Julian Fanenbruck, der parallel auch für die männliche A-Jugend verantwortlich ist. „Mit Julian bin ich im steten Austausch, und wir haben auch bereits einen Matchplan aufgestellt“, so Lansen.