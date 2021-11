Tischtennis : Die TG Neuss hat in der Regionalliga einen Lauf

Rhein-Kreis In der NRW-Liga unterliegt der TTC BW Grevenbroich dem Spitzenreiter TV Dellbrück nur knapp mit 6:9. Die Schlossstädter können dabei lediglich fünf gesunde Spieler aufbieten.

In der NRW-Liga unterlag der TTC BW Grevenbroich dem Spitzenreiter TV Dellbrück nur knapp mit 6:9. Dabei gelang den Schloss-Städtern mit zwei gewonnenen Doppeln (Kaltchev/Oberließen und Picken/Kasper) ein gelungener Start. BW-Kapitän Janos Pigerl stellte sich nach seiner Knieoperation im Einzel und Doppel nur hin, damit niemand aufrücken musste, so dass die Gäste drei kampflose Zähler erhielten. Christian Kaltchev schrammte in seinem ersten Einzel nur hauchdünn an einem Erfolg gegen Jonas Lenzen vorbei. Im Entscheidungssatz musste er sich mit 13:15 geschlagen geben. Auch in seinem zweiten Einzel gegen Jonas Hamers verlor er dreimal mit nur zwei Bällen Unterschied. Im mittleren Paarkreuz gelang nur Ken Julian Oberließen ein Sieg. Er bezwang in seinem ersten Einzel Marius Huber in vier Sätzen. Gegen Pascal Altmann zog er dann im zweiten Einzel den Kürzeren. Stark spielte René Holz im unteren Paarkreuz auf. Er gewann sowohl gegen Patrick Lorenz (3:1) als auch gegen Matthias Hüttemann (3:0). Dirk Kasper gewann zunächst gegen Hüttemann (3:2), unterlag dann aber beim Stand von 6:8 gegen Patrick Lorenz glatt in drei Sätzen.