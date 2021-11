Trotz Niederlage: : Oberliga-Ringer des KSK bieten Landgraaf Paroli

Neuss Riccardo Abbrescia und Mikalai Savenka setzen die Glanzlichter im Trikot der Hausherren, die in Fabiana Giampa erstmals eine Frau einsetzen.

So betrieb Riccardo Abbrescia mit seinem technisch überlegenen Punktsieg über Jeffrey Hanssen Werbung in eigener Sache. Die Sportliche Leitung in Neuss um Fatih Cinar überlegt schon, den Italiener für die nächste Saison mit einer Bundesliga-Lizenz auszustatten. Beim 15:15 des KSK im Oberhaus gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe unterlag er Davit Tlashadze zwar mit 2:18, allerdings im freien Stil. „Aber er ist ein Griechisch-Römisch-Mann, und da kann er in den Klassen bis 80 und 86 Kilogramm ringen“, sagt Hermann J. Kahlenberg, Ehrenvorsitzender des KSK. Ebenfalls ein Mann für größere Aufgaben ist Mikalai Savenka (86 kg), der im Duell mit Davood Jamshidi Afzal fünf Punkte auf Mannschaftskonto der Gastgeber brachte. Der mit einem griechischen Pass bestückte Weißrusse ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Freude kam bei seinem Teamkollegen Jan Krempin (98 kg) auf, der technisch überlegene Punktsieg über Mick Bos war sein erster „Volltreffer“ in dieser Saison. Im Leichtgewicht (bis 57 kg) enttäuchte der erst 14-jährige Rashid Evloev trotz seiner Schulterniederlage gegen Milad Khazayi nicht. Ärgerlich war dagegen der von Daga Kuratschev im Kampf mit Muhammad Abdurachmanov abgegebene Zähler, hatte der Neusser doch lange mit 4:0 geführt. Im für ihn ungewohnten freien Stil ließ sich Aleksander Kroczak (130 kg) von Iman Bahramsari aufs Kreuz legen. „Aber griechisch-römisch ist er ein guter Mann“, will Kahlenberg unbedingt festgehalten wissen.