Verbindung nach Neuss : Neuer Präsident bei Kanu-Verband

Dieter Welsink mit Jens Perlwitz und Thomas Konietzko (v.l.) vom Deutschen Kanu-Verband, als die im vergangenen Jahr in Neuss zu Gast waren. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Um das Spitzenamt beim DKV hat sich nicht wie angekündigt der Neusser Dieter Welsink beworben. In Leipzig fiel die Wahl auf den bisherigen Vize Jens Perlwitz.

An der Spitze des Dachverbandes der deutschen Kanuten gab es am Wochenende einen Wechsel. Nach elf Jahren als Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) stellte sich Thomas Konietzko nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde beim Kanutag in Leipzig Jens Perlwitz aus Kassel gewählt, der bisher als Vize-Prasident für den Leistungssport im DKV Verantwortung trug. Was das mit dem Rhein-Kreis Neuss zu tun hat? Ziemlich genau vor einem Jahr waren Konietzko und Perlwitz nach Neuss gekommen, um mit dem Chef der Medicoreha-Untermehmensgruppe und ehemaligen Weltmeister im Canadier-Zweier abschließend eine mögliche Kandidatur als DKV-Präsident zu besprechen. Und Dieter Welsink hatte dann auch tatsächlich seine Absicht bekundet, das Amt in diesem Jahr zu übernehmen.

„Ich habe dann auch lange an allen Sitzungen teilgenommen, in denen auch sehr gut zusammengearbeitet wurde. Doch dabei hat sich dann herausgestellt, dass das Präsidentenamt so viel Aufwand mit sich bringt, dass sich das mit meiner Lebensplanung nicht hätte vereinbaren lassen“, sagt Welsink. Der inzwischen 64-Jährige arbeite zwar mit seiner Familie und der Geschäftsführung an seiner Nachfolge, doch als geschäftsführender Gesellschafter kümmert er sich auch noch um die drei Standorte der Medicoreha mit 270 Mitarbeitern. In der angegliederten Schule für Ergo- und Physiotherapie hat er in diesem Jahr durch eine Kooperation mit der Rheinische Fachhochschule in Köln eine weitere Akademisierung vorangetrieben, was für ihn eine halbe Stelle als Dozent und Leiter des Studiengangs Physiotherapiewissenschaft mit sich brachte.