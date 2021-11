Corona-Fall beim Gegner Gensungen : HSG-Chef Krivec zieht den Hut vor dem Team

Krefeld Vor dem Auswärtsspiel bei der ESG Gensungen wurden beim Gegner zwei positive Corona-Fälle gemeldet. Bis auf zwei Spieler der Krefelder trat die Mannschaft trotzdem an und gewann mit 30:29. Unfaire TV-Kommentare nach dem Spielende.

Die Vorzeichen für das letzte Hinrundenspiel der HSG Krefeld Niederrhein in der 3. Handball-Bundesliga Staffel D bei der ESG Gensungen/Felsberg waren alles andere als vielversprechend. Während der Anfahrt erreichte die Eagles die Meldung, dass es im Team des Gegners zu einem positiven Corona-Test gekommen war. Kurz vor der Ankunft gab es die Bestätigung einer zweiten Positivmeldung. Trotzdem fand das Spiel statt, das die HSG in einem spannenden Finale mit 30:29 (16:18) gewann.

Nach der ersten Nachricht machten sich HSG-Chef Simon Krivec und Geschäftsführer André Schicks mit dem Auto auf den Weg nach Nordhessen. 80 Kilometer vor Gensungen hatten sie den Mannschafts-Bus eingeholt. Auf einem Rastplatz an der A45 wurde die Lage besprochen. Noch vor der zweiten Positivmeldung stellte Krivec den Spielern frei, die Begegnung abzusagen. „Wir hätten jede Entscheidung der Mannschaft mitgetragen“, sagte Krivec nach dem Spiel im RP-Gespräch. „Am Ende steht die Gesundheit unserer Spieler an erster Stelle. Umso mehr ziehe ich den Hut vor der Entscheidung der Mannschaft, sich dieser schwierigen und undurchsichtigen Situation zu stellen. Ebenso respektiere ich die Entscheidung der Spieler, die sich gegen ein Auflaufen ausgesprochen haben. Auch dazu gehört Courage.“

Vor und nach dem Spiel kam es zu Szenen, die bei einigen Beobachtern negativ ankamen. „Die Spieler, die letztlich aufgelaufen sind, waren alle kurz vor dem Spiel negativ getestet. Dennoch wurde in der Besprechung vor dem Spiel mit den Offiziellen und der sportlichen Leitung Gensungen/Felsbergs vereinbart, dass es vor und nach dem Spiel aus hygienischen und Sicherheitsgründen keinen Handshake geben wird. Auch wurde beschlossen, dass wir das Feld und die Halle sofort nach Spielende verlassen werden und so den Kontakt auf das unbedingt nötige Mindestmaß reduzieren. Es handelte sich also um eine beidseitig vereinbarte Maßnahme des Infektionsschutzes und in keiner Weise um eine Missachtung des Gegners oder fehlender sportlicher Fairness. Es ist uns ganz wichtig, diesem Eindruck entgegenzuwirken“, sagte Geschäftsführer Schicks zur komplizierten und für die Spieler der Gelb-Schwarzen sehr belastenden Situation.