Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ deklassiert Neuss und behauptet Tabellenführung

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen schaffen beim Sieg gegen den Rivalen TG Neuss Tigers Rekordverdächtiges: Der Mannschaft von Trainerin Grit Schneider gelingt ein 40:9-Lauf.

„Das war eine tolle Steigerung gegenüber den Vorwochen und meine Mannschaft ist mit den Ansatzpunkten aus den Analysen hervorragend umgegangen“, sagte die Opladener Übungsleiterin. Damit verteidigte das BBZ-Team die Spitzenposition in der Tabelle und dürfte in dieser Verfassung allmählich zu einem Anwärter auf den Sprung in die erste Bundesliga avancieren.

Im Aufeinandertreffen mit Neuss war die Entscheidung früh gefallen, spätestens beim Seitenwechsel und einer Führung von 30 Punkten gab es keinen Zweifel mehr an den nächsten Zählern für die Opladenerinnen. Das war diesmal aber nicht genug, denn die Mannschaft sollte sich noch in einen Rausch spielen und die zweite Hälfte mit einer Rekord-Ausbeute von 40:9 gewinnen.

„Ich kann mich an ein solches Ergebnis in der zweiten Liga nicht erinnern – weder als Trainerin noch als Spielerin zuvor“, betonte Schneider. Auch wenn das Team insgesamt hervorragend agierte, erhielt Laura Zdravevska mit starken 26 Punkten ein Sonderlob von der Trainerin, auch Leonie Schütter war mit 21 Zählern einmal mehr ein Aktivposten.

Am kommenden Samstag stehen die Opladener Frauen vor einer nächsten schweren Hürde, wenn es zum Tabellensiebten SC Rist Wedel in Hamburg geht. Die Norddeutschen zählt Schneider zu den unangenehmsten Aufgaben in der 2. Bundesliga. An der Elbe will die Mannschaft aber freilich den neunten Sieg im zehnten Spiel einfahren und die Position ganz oben weiter festigen.