Basketball : Tigers erleben in Opladen ihr Waterloo

Ein ganz bitterer Abgang am Totensonntag: Die TG Neuss Tigers gehen im Sturmwirbel der furios aufspielenden Basketballerinnen aus Opladen fast ohne Gegenwehr unter Foto: Andreas Woitschuetzke

Neuss Nach dem 27:88-Debakel im Rheinischen Derby ist den Zweitliga-Basketballerinnen aus Neuss vor allem daran gelegen, wieder schnell zur Tagesordnung überzugehen. Trainer Rufin Kendall: „Wir machen deshalb kein Riesenfass auf.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Die an denkwürdigen Spielen reiche Historie Rheinischer Derbies zwischen den Basketballerinnen der TG Neuss und dem BBZ Opladen hat seit Sonntagabend ein Kapitel mehr. Der kapitale 88:27-Sieg der als Tabellenführer hochfavorisierten Gastgeberinnen aus Bergisch Gladbach soll in Neuss freilich nicht Teil der Erinnerungskultur werden. „Wir machen deshalb kein Riesenfass auf“, sagt Trainer Rufin Kendall. „Wir haben einfach keine Zeit, uns damit jetzt zwei, drei Wochen zu beschäftigen.“ Genauso sieht das Abteilungsleiterin Angela Krings: „Ich kann so was abhaken.“

Trotzdem versucht sie sich an einen nüchternen Erklärung: „Das Spiel kam einfach zur falschen Zeit.“ Der Spitzenreiter sei nach dem eher schwachen Auftritt in der Vorwoche gegen das Schlusslicht VfL AstroLadies Bochum – nach dem mit 10:26 verlorenen letzten Viertel hatte die Ex-Neusserin Lotti Ellenrieder erst Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Korb zum 64:62-Sieg erzielt –, halt bis zur Halskrause motiviert gewesen. „Und traf dazu aus jeder Lage.“ Das galt vor allem für Laura Zdravevska, die auf dem Weg zu ihren 26 Punkten sechs von sieben „Dreiern“ im Netz unterbrachte. Damit ist für Angela Krings der Fall erledigt. „Mit so etwas belaste ich mich nicht.“ Auch die Frage, ob sie sich in ihrer mittlerweile Jahrzehnte umspannenden (Basketball-)Karriere bei der Turngemeinde an eine Niederlage mit 61 Punkten Differenz erinnern könne, lässt sie unbeantwortet. Nur so viel: „Wir haben damals in Agon 08 Düsseldorf gegen einen Teilnehmer am Europapokal gespielt – da werden wir auch die Hucke vollbekommen haben.“

Info Zwei unvergessliche Siege über Opladen 2018 Unvergessen ist der „Buzzer Beater“ von Briana Williams, der der TG mit der Schlusssirene einen 62:61-Triumph beschert. Damals vertritt Angela Krings die erkrankte Trainerin Janina Pils. 2019 Im letzten Spiel der Saison schlagen die Tigers Opladen mit 75:56 und beenden das Jahr unter Interimstrainerin Angela Krings (für Antoine Braibant) mit fünf Siegen in Folge.

Die Höchststrafe verpassten die Hawks den Tigers im mit 20:0 gewonnenen letzten Durchgang .„Ich weiß nicht, ob es in einem Zweitligaspiel schon einmal ein Viertel gegeben hat, in dem eine Mannschaft keinen einzigen Punkt erzielte. Ich jedenfalls habe das weder als Spielerin noch als Trainerin erlebt“, fasste BBZ-Coach Grit Schneider euphorisiert zusammen. Dieses Waterloo nahm freilich ihr in Neuss tätiger Kollege auf seine Kappe. „In den letzten zehn Minuten haben die Jungen durchgespielt. Das war meine Entscheidung.“ Einen Strick wollte er ihnen daraus aber nicht drehen. „Das letzte Viertel ohne Punkte sieht echt bitter aus. Aber das Spiel haben wir ganz klar in den ersten drei Vierteln verloren.“ Und er betonte ausdrücklich: „Zu glauben, es hätte an den Youngstern gelegen, ist falsch. Sie hatten sogar eine bessere Körpersprache ... nur die Erfahrung war nicht da.“ Gerade von den arrivierten Spielerinnen hätte er in dieser Situation „mehr Support“ erwartet.