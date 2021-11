2. Handball-Bundesliga : Dormagen ruft offiziell den Abstiegskampf aus

Dormagens Spielmacher Ian Hüter im Pokalspiel gegen den TBV Lemgo Lippe. Bis dahin konnte sich die sportliche Bilanz des TSV noch sehen lassen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die deftige 26:36-Niederlage der Dormagener Zweitliga-Handballer im Kellerduell beim TV Großwallstadt hat am Höhenberg für Ernüchterung gesorgt. „Ab jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel“, betont Trainer Dusko Bilanovic.

Dormagen Es ist noch gar nicht so lange her, da schwebten Spieler und Verantwortliche des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen auf Wolke sieben. Zu Recht, schließlich hatten sie in der überaus komplizierten, von Corona-Maßnahmen begleiteten Saison gegen starke Konkurrenz lange um Platz vier mitgespielt und sie mit ihrer jungen Mannschaft letztlich auf Rang sieben abgeschlossen. Doch nach neun Partien der neuen Spielzeit ist von diesem Hochgefühl nichts mehr übrig. Mit der deutlichen 26:36 (12:19)-Niederlage am Sonntagabend im Kellerduell beim TV Großwallstadt ist offenbar ein Punkt erreicht, der die Alarmglocken bei den TSV-Verantwortlichen schrillen lässt. Sie rufen offiziell den Abstiegskampf als eröffnet aus.

„Jetzt muss jeder Spieler sehen, dass das letzte Jahr zwar schön war, aber auch verinnerlichen, dass es nur noch um den Klassenerhalt geht“, beschreibt Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen, die Situation nach der Schlappe in Großwallstadt. Bei Trainer Dusko Bilanovic hört sich das so an: „Ab jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel. Wir müssen langsam Punkte sammeln, sonst wird der Abstand zur Konkurrenz zu groß.“

Info TV Großwallstadt - Bayer Dormagen 36:26 (19:12) Großwallstadt: Minerva (10 Paraden), Adanir; Jansen (8/2), Klenk (3), Babarskas, Eisenträger (3), Bandlow (1), Schauer, Bicer (2), Weit (1), Corak (3), Stark, Rink (2), Savvas (8/2), Busch (5/1) Dormagen: Klama (ab 8., 11 Paraden), Broy; Meuser (2), Biernacki, I. Hüter (6), Reimer (4/2), Zurga, P. Hüter (3), Sterba, Grbavac (5/2), Seesing (1), Mast (3), Beckers (2), Träger, Steinhaus Schiedsrichter: Kauth / Kolb. Zuschauer: 245 Zeitstrafen: 12:6 Minuten (Rote Karte gegen Busch (TVG, 46.) nach Foul gegen I. Hüter) Siebenmeter: 4/4:4/5 (Reimer wirft einmal neben das Tor)

Dass die laufende Spielzeit angesichts der noch mal stärker gewordenen Konkurrenz keine einfache wird, darauf hatten die TSV-Verantwortlichen schon im Sommer aufmerksam gemacht. Mit dem Hinweis, dass es darum gehe, sich möglichst schnell von den Abstiegsrängen abzusetzen, um dann zu schauen, ob es wieder in die Bereiche der Vorsaison gehen könne. Doch dass die Lage dann so schnell, so ernst werden würde, das kam dann doch einigermaßen überraschend. Zumal diese Entwicklung auch durch nicht zu beeinflussende Faktoren wie ein schon fast schon unheimlich anmutendes Verletzungspech forciert wurde. Bislang hatte Bilanovic immer wieder betont, dass die nötigen Punkte schon geholt würden, wenn die größte Personalnot überwunden sei.

Und bis zum Heimsieg in der Liga gegen Rimpar und dem folgenden starken Auftritt im DHB-Pokal gegen den Erstligisten Lemgo (28:31) Anfang Oktober war die Welt tatsächlich noch in Ordnung, doch seitdem warten die Dormagen auf ein Erfolgserlebnis, verloren fünfmal in Folge. Nach dem schwachen Auftritt in Großwallstadt hält der Trainer offenbar einen Weckruf für angebracht: „Jedem muss bewusst sein, dass für uns jetzt Abstiegskampf pur herrscht.“ Besonders geärgert hat ihn, dass Großwallstadt aus seiner Sicht nicht besser war, sondern den größeren Siegeswillen gezeigt hat. „Es darf einfach nicht passieren, dass sich der Gegner den Erfolg mehr wünscht als wir“, erklärt Bilanovic. Besonders auffällig in der Partie gegen Großwallstadt: Als sich die Dormagener in beiden Halbzeiten anschickten, große Rückstände aufzuholen, war es plötzlich wieder vorbei mit der Herrlichkeit.

Die Konzentration war weg und technische Fehler ermöglichten dem Gegner immer wieder einfache Tore. „Als hätte jemand in einen Luftballon gepiekst, so dass plötzlich die Luft raus ist“, meinte Bilanovic. Am Ende zählte er zwölf technische Fehler. Im Kombination mit zahlreichen vergebenen Torchancen war das einfach zu viel des Schlechten. Klar, die Voraussetzungen für die Dormagener waren auch nicht ideal. Abgesehen von den anhaltenden Diskussionen um die Personalprobleme und die zuletzt wegen Corona-Fällen beim Gegner kurzfristig abgesagten Partien gegen Eisenach und Ludwigshafen ploppte vor der Partie in Großwallstadt plötzlich noch die Torhüterproblematik auf. Nach dem Ausfall von Martin Juzbasic wurde erst am Samstag die Leihe des Finnen Joonas Klama vom Erstligisten Bergischer HC als fix gemeldet. Der 21-Jährige gestaltete seine Premiere mit zehn Paraden sehr ordentlich, doch er bekam zu wenig Unterstützung der Abwehr, zudem war er nach technischen Fehlern bei Gegenstößen meist chancenlos.