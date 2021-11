Handball : Im Schongang eine Runde weiter

Dinslaken Die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken lösen die Pflichtaufgabe im Kreispokal-Viertelfinale beim Bezirksligisten HSG Haldern/Isselburg/Mehrhoog souverän. Fabian Hoffmann kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Der MTV war mit fast voller Kapelle ins Schulzentrum Isselburg an die Grenze zum Nachbarland Niederlande gefahren. Neben dem immer noch verletzten Dennis Backhaus, der auch morgen im Halbfinale des HVN-Pokals in der Douvermann-Halle gegen den Liga-Konkurrenten aus Ratingen (20.30 Uhr) fehlen wird, wurde auch Torhüter Dean Christmann weiter geschont. Bei ihm hat die letzte MRT-Untersuchung noch keinen endgültigen Aufschluss über die Schwere der Oberschenkel-Verletzung gegeben. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Unter den wenigen Dinslakener Anhängern befand sich auch Jonas Höffner, der sich nach seinem Kreuzbandriss schon wieder ohne Krücken bewegen kann. Nicht dabei war auch der beruflich verhinderte Trainer Boris Lietz, der von Jörg Schwarz, dem Coach der Reserve, vertreten wurde.

Schwarz gab im Verlaufe der Partie allen Akteuren genügend Spielzeit. Dazu gehörte, dass Jan Bystron im Halbzeit eins zwischen den Pfosten stand, Sören Hillig nach der Pause. Für beide war es aber eher eine undankbare Aufgabe, denn die MTV-Abwehr ging eher behutsam mit den Angreifern der HSG um. So blieb beiden Keepern oft nur das bittere Los, den Ball aus dem Netz holen zu müssen. „Die Arbeit in der Deckung war nicht konsequent genug“, äußerte sich hinterher auch Jörg Schwarz über das Verhalten bei den Angriffen des Bezirksligisten. Und dass es nicht zu der eigentlich angepeilten Marke von 40 Toren kam, lag an der doch etwas laschen Chancenverwertung besonders in der ersten Halbzeit. „Aber das muss man bei einem solchen Spiel allen auch zugestehen“, wollte Schwarz das gar nicht kritisieren.