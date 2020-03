Radsport : Nachwuchs des VfR Büttgen gut in Radsaison gestartet

Büttgen Nach langer Winterpause stand am Wochenende das erste Straßenrennen der neuen Radsportsaison auf dem Programm, der Frühjahrspreis in Herford. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als das Rennen bei strömendem Regen stattfand, waren die äußeren Bedingungen bei trockenem Wetter und gelegentlichem Sonnenschein fast ideal.

Der VfR Büttgen war mit sechs Fahrern nach Herford angereist, und die zeigten eine gute Frühform. So belegte Kilian Schmitz im gemeinsamen Rennen der Klassen U11 und U13 den siebten Platz, er wurde damit Sieger der U11. In der U15 waren drei Fahrer des VfR Büttgen am Start. Ayke Topcu erreichte in dieser Rennklasse den 22. Platz, Moritz Mauss wurde Zwölfter und Julius Klein sicherte sich in einem packenden Sprint den dritten Platz.