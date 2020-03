Tennis : Tenniskreis vollzieht Generationswechsel

Nach 37 Jahren im Vorstand, davon 19 als Vorsitzender, zieht sich Helmut Keck aus der Führungsriege des Tenniskreises Neuss zurück. Als der 1983 gegründet wurde, war der neue Vorsitzende Henning Pauwels noch gar nicht geboren.

Der Trend passt zusammen. Vor seiner letzten Jahreshauptversammlung als Vorsitzender des Tenniskreises Neuss hatte sich Helmut Keck in die Mitgliederstatistik des 1983 gegründeten Zusammenschlusses von (damals) 34 Tennisvereinen vertieft. Und dabei eine in seinen Augen erfreuliche Entwicklung festgestellt: „Der Anteil der jugendlichen Mitglieder ist um acht Prozent gestiegen.“

Passend dazu verjüngte sich auch der Vorstand. Keck, seit der Gründungsversammlung des Tenniskreises vor 37 Jahren – die fiel übrigens genau auf seinen 35. Geburtstag – an Bord, die letzten 19 Jahre davon als Vorsitzender, hatte vor Jahresfrist angekündigt, sich zur „Halbzeit“ seiner Amtsperiode zurück zu ziehen. Den Schritt vollzog der 71 Jahre alte, promovierte Chemiker am Montagabend auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Klubhaus des TC Gnadental.

Jugendtennis Zur finanziellen Stärkung der Jugendabteilung zahlen die Vereine künftig 1,50 Euro pro jugendlichem Mitglied (bis 14 Jahre) an den Tenniskreis

Und präsentierte einen Nachfolger, der jünger ist als der Tenniskreis selbst: Henning Pauwels (35) sitzt seit drei Jahren als Sportwart im Vorstand des TC Vorster Wald. Vor einem Jahr hatte Keck ihn als Beisitzer in den Kreisvorstand geholt, „damit er sich schon mal einarbeiten konnte.“ Einen Gegenkandidaten gab es nicht, so wurde Pauwels ebenso einstimmig gewählt wie Irina Schröck. Die Vorsitzende des TC Rot-Weiss Grevenbroich, am Montag beruflich verhindert, folgt auf Christa Petrikowski im Amt der stellvertretenden Vorsitzenden.