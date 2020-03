Olympische Spiele : Säbelfechter haben als erste das Ticket gebucht

Verpasste mit Platz elf beim American Cup in Milwaukee die direkte Olympia-Qualifikation: die Dormagenerin Sarah Voss. Foto: AP. Foto: AP/Morry Gash

Rhein-Kreis Mit ihrem dritten Platz beim Weltcup-Turnier in Luxemburg haben die Dormagener Säbelfechter als erste Athleten aus dem Rhein-Kreis ihr Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio fest gebucht. Andere können in den nächsten Tagen folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Am Tag danach twitterte der Deutsche Fechterbund: „Wir sind unglaublich stolz! Peter, das war für dich.“ Was den einst erfolgsverwöhnten, in den vergangenen Jahren aber aus der Medaillenspur geratenen Verband so stolz machte, war die direkte Qualifikation seiner Säbelfechter für die Olympischen Spiele, die in viereinhalb Monaten in Tokio beginnen sollen. Die sie mit Platz drei beim Weltcup-Turnier in Luxemburg auch ohne den bereits am Knie operierten Benedikt „Peter“ Wagner unter Dach und Fach brachten (die NGZ berichtete).

Max Hartung, Matyas Szabo und Richard Hübers sind die ersten Athleten aus dem Rhein-Kreis, die fest für Tokio planen können. Andere können in den nächsten Tagen folgen. Eine aktuelle Übersicht:



Fechten Das Ergebnis von Luxemburg hat mehr als nur einen angenehmen Nebeneffekt: Weil die Mannschaft sich qualifiziert hat, sind automatisch drei deutsche Säbelfechter im Einzelwettbewerb startberechtigt. Ob Benedikt Wagner dafür in Frage kommt, muss sich zeigen: „Die Operation an der gerissenen Patellasehne ist gut verlaufen, die Folgen für die nächsten Monate sind aber noch nicht abzusehen,“ sagt Olaf Kawald, der Sportliche Leiter der Dormagener Säbelfechter. Die im olympischen Teamwettbewerb auf Korea, Italien, Ungarn, den Iran, Ägypten und die USA treffen werden. Um den letzten freien Platz streiten sich Russland und Frankreich. Die Russen gehen mit sechs Punkten Vorsprung in den letzten Qualifikationswettbewerb beim Weltcup-Turnier in Budapest (22. März).

Info Säbelfechter bei Olympischen Spielen 1968 Paul Wischeidt 1972 Paul Wischeidt, Jürgen Grosser (Ersatz) 1984 Freddy Scholz 1988 Stephan Thönnessen 1992 Felix Becker 1996 Felix Becker 2008 Nicolas Limbach 2012 Nicolas Limbach, Max Hartung, Benedikt Wagner 2016 Matyas Szabo, Max Hartung



Radsport Ebenfalls sicher dabei ist der deutsche Bahnvierer. Welche Fahrer Bundestrainer Sven Meyer mit nach Tokio nimmt und erst recht, wen er dort einsetzt, entscheidet sich kurzfristig. Der Verlauf der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin dürfte dabei Nils Schomber in die Karten gespielt haben: Mit dem Neusser fuhr das Quartett des Bundes Deutscher Radfahrer im Vorlauf einen neuen deutschen Rekord, ohne ihn war der BDR-Vierer in der nächsten Runde drei Sekunden langsamer.

Turnen Hier hat sich die deutsche Mannschaft ebenfalls qualifiziert. Welche Turnerinnen Bundestrainerin Ulla Koch nominiert, entscheidet sich bei den Deutschen Meisterschaften vom 6. bis 8. Juni in Oberhausen beziehungsweise zwei Wochen später bei der Olympia-Qualifikation in Frankfurt. Die erste Chance, einen zusätzlichen Startplatz zu ergattern, verpasste Sarah Voss beim American Cup in Milwaukee, bei dem die Dormagenerin mit 50,332 Zählern Platz elf belegte. Den Sieg sicherte sich die Weltmeisterin von 2017, Morgan Hurd aus den USA mit 55,832 Punkten. „Ich bin zwar etwas traurig, weil der Wettkampf nicht besonders erfolgreich war,“ sagte Voss, die nur zum Auftakt am Stufenbarren (13,466 Punkte) überzeugte. Sowohl am Schwebebalken (12,933 Punkte), am Boden (11,60 Punkte) und beim Sprung (12,333 Punkte) unterliefen der 20-Jährigen folgenschwere Patzer. „Aber ich bin dennoch froh, dass ich bei diesem starken Weltcup an den Start gehen durfte, und blicke auf einen tollen Wettkampf zurück, auf dem ich aufbauen konnte,“ zog die Dormagenerin trotzdem ein positives Fazit. Die Gelegenheit, es besser zu machen, steht bereits vor der Tür: Vom 20. bis 22. März beim DTB-Cup in der Stuttgarter Porsche-Arena, bei dem ebenfalls Startplätze für Tokio vergeben werden.

Boxen Die Copper Box Arena in London sieht von Samstag an das europäische Qualifikationsturnier im Boxen. Mit von der Partie ist auch Hamza Touba. Der in Heidelberg lebende und trainierende Neusser im Trikot der SG Kaarst startet in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm, in der sich die besten acht Boxer für Tokio qualifizieren. Der 28-Jährige kann bereits am Montag (16. März) seine Fahrkarte lösen, wenn die Runde der letzten 16 auf dem Programm steht. Die Generalprobe gelang, denn beim Länderkampf gegen Kuba vor drei Wochen in Schwerin gelang ihm gegen Damian A. Duarte einer von nur zwei deutschen Siegen.

Ringen Vom 19. bis 23. März steht in Budapest das europäische Qualifikationsturnier auf dem Programm. Bei den Frauen werden in allen Gewichtsklassen nur jeweils zwei Startplätze für Tokio vergeben, auch in 53 und 59 Kilogramm, wo die Ückeratherinnen Nina Hemmer und Laura Mertens an den Start gehen. Aus den Reihen des Deutschen Ringerbundes qualifiziert sind bisher nur Anna Schell (68 kg) und Aline Rotter-Focken (76 kg).