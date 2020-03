Handball : TSV Bayer sagt Spiel gegen Krefeld ab

Spiele vor leeren Rängen soll es nach Möglichkeit keine geben im Bayer-Sportcenter. Foto: Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen will wegen des aktuellen Verbots von Großveranstaltungen in NRW einen Antrag auf Spielverlegung für das am Samstagabend geplante Lokalduell gegen die HSG Krefeld stellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Nicht einmal drei Stunden, nachdem die Landesregierung wegen des sich ausbreitenden Corona-Virus ein Verbot aller für die kommenden Tage geplanten Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen verkündet hat, hat der TSV Bayer Dormagen das für Samstagabend im heimischen Bayer-Sportcenter angesetzte Lokalduell der Zweiten Handball-Bundesliga gegen die HSG Krefeld abgesagt.

„Wir werden bei der spielleitenden einen Antrag auf Spielverlegung stellen,“ sagte Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel am Dienstagabend gegenüber unserer Redaktion und erteilte damit Spekulationen über ein „Geisterspiel“ vor leeren Rängen eine klare Absage. Auch eine Reduzierung der Zuschauerzahl – betroffen vom Verbot der Landesregierung sind zunächst einmal Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern – sei keine Option, sagt Barthel: „Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden ist ein solches Vorgehen mit einer Fülle von Auflagen verbunden, die wir vor allem in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht erfüllen können.“

Info Die nächsten Spiele des TSV Bayer Dormagen 20. 3. gegen TuS Ferndorf 29. 3. beim VfL Gummersbach 3. 4. gegen HSG Konstanz 9.4. beim HC Elbflorenz Dresden 24. 4. gegen TV Hüttenberg 3. 5. bei SG Bietigheim 8. 5. gegen ASV Hamm

Schon verkaufte Karten für die Partie behalten ihre Gültigkeit. Den Ticketverkauf für die weiteren Heimspiele in den kommenden Wochen – das nächste steht bereits am kommenden Freitag (20. März) gegen den TuS Ferndorf auf dem Plan) – hat Barthel erst einmal gestoppt. Er hofft auf einen Nachholtermin und eine nach Möglichkeit einheitliche Regelung durch die Handball-Bundesliga (HBL), in deren Präsidium der Dormagener Geschäftsführer als Vertreter der Zweitliga-Vereine sitzt.

Die Handball-Bundesliga trifft sich am Montag in Köln zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, um über das weitere Vorgehen zu beraten. „Wir sind uns unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei jeder Entscheidung müsse aber auch die wirtschaftliche Situation der Klubs berücksichtigt werden, sagte der 60-jährige Schwenker weiter. Anders als beispielsweise beim Fußball seien die Handball-Vereine viel stärker auf die Zuschauereinnahmen angewiesen.